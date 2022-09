Jelentős beruházásokat zárt le a Schneider Electric kunszentmiklósi gyárában, a cég egy lemezmegmunkáló gépet állított be a termelésbe, megújult a festőüzem, emellett informatikai fejlesztéseket is megvalósított – a projekt értéke eléri az 1,6 millió eurót.

Fotó: Schneider Electric

A csúcstechnológiát képviselő, 70 négyzetméteres lézeres lemezmegmunkáló gép kapacitása jelentősen felülmúlja az eddig használt készülékét, így azzal számolnak a középfeszültségű kapcsolóberendezéseket gyártó üzemben, hogy a lemezmegmunkálásban 30 százalékkal nő a kibocsátásuk.

A 700 ezer eurós beruházás eredményeként nemcsak a kapacitás bővül, hanem lehetőség nyílik arra, hogy olyan munkafolyamatokat is az üzemben végezzenek el, amelyeket korábban külső partnerre kellett bízniuk.

Emellett teljesen felújították a régi, 43 éves festőüzemet. A 600 ezer eurós projekt során új berendezéseket szereztek be, illetve az ezer négyzetméteres üzemépület is megújult. A fejlesztés eredményeként mintegy 20 százalékkal bővül a festési kapacitás, emellett lehetőség nyílik arra, hogy az eddigi egy helyett két műszakban dolgozzanak. Évente 60 százalékkal csökken a gázfelhasználás, ráadásul az új berendezés használatával a porfestés során lehulló por 95 százaléka visszanyerhető. Ez a várakozások szerint éves szinten mintegy 20 millió forintos megtakarítást eredményez. Összességében az üzem ökológiai lábnyoma is csökken, hiszen

az újítások által éves szinten nagyságrendileg 90-92 tonna szén-dioxid kibocsátását is elkerülhetik.

A Schneider Electric múlt héten jelentette be egy okosgyár építését is Dunavecsén. A 20 ezer négyzetméteres üzem a cég közleménye szerint korunk minden technológiai, fenntarthatósági és digitális elvárásának megfelel: karbonsemleges működés mellett és a legfejlettebb ipari technológia segítségével gyártják majd az elektromos elosztóberendezések középfeszültségű termékeit, várhatóan 2024-től. Ezzel az energiamenedzsment- és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat tovább növeli az AHM-kapacitásait, és