Folytatódik az üzemanyagárak csökkenése

Tovább csökkenek a hazai üzemanyagárak – írja a holtankoljak.hu. A piaci árak pénteken, azaz szeptember 9-én a benzin esetében bruttó 7 forinttal kerülnek lejjebb. A gázolaj esetében bruttó 15 forintos árcsökkenés következik be. A hatósági üzemanyagár továbbra is 48 forinton marad. A piaci árak így a 95-ös benzin esetében 649,9 forint per liter, illetve a gázolajnál 773,9 forint per liter lesznek.

Jelentősen nagyobb árcsökkenés volt már tapasztalható a héten. Szerdán a a 95 benzin literenként bruttó 30 forinttal lett olcsóbb, a gázolaj piaci ára pedig bruttó 35 forinttal került lejjebb literenként.