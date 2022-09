Sűrű hetek állnak a felsőoktatási intézmények mögött, és nem csak a hallgatói beiratkozások, valamint a tanévkezdés miatt. A kabinet az utóbbi időszakban a képzések gyakorlatilag összes pontját – a felvételit, az átsorolást és a diplomaszerzési szabályokat – illetően jelentős módosításokról döntött, minden korábbinál nagyobb szabadságot adva az egyetemeknek és a főiskoláknak.

Alapítványi forma

A Budapesti Corvinus Egyetem volt az első fecske még 2019-ben azon intézmények sorában, amelyek úgy döntöttek, kezdeményezik a kormánynál, hogy közérdekű vagyonkezelői alapítványi fenntartásban működhessenek a jövőben. A Corvinust követően, az elmúlt években több lépcsőben váltott fenntartót az addig államiként működő felsőoktatási intézményként nagy többsége, és

mára mindössze öt egyetem – a Műegyetem, az ELTE, a Zeneakadémia, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem –, valamint egy főiskola, a bajai maradt állami kézben.

Ez a fenntartóváltási procedúra indította el az azóta is tartó önállósodási folyamatát a hazai felsőoktatásnak.

Így módosul a felvételi menete

A modellváltó intézmények a gazdálkodásukban már az eltelt két-három évben is jóval nagyobb szabadságot élveztek, mint korábban, de idén júliusban az is kiderült, hogy a képzéseket érintő számos kérdésben is önállóan dönthetnek majd a jövőben. Így például 2023-tól maguk határozhatnak arról, hogy

az alap- és osztatlan szakjaikra jelentkezőktől kérnek-e emelt szintű érettségit,

húznak-e olyan minimumponthatárt, amely alatt senki nem kerülhet be az adott intézménybe,

majd 2024-től az is egyetemi-főiskolai szinten dől el, hogy a felvételizők pontosan milyen teljesítmény felmutatása esetén kaphatnak többletpontokat,

és hogy szerveznek-e saját felvételi vizsgát.

Ez gyökeres változás az eddigi szisztémához képest, amely alapvetően központosított,

vagyis a továbbtanulni vágyó érettségizetteknek – szaktól függően – ugyanolyan feltételeknek kell megfelelniük bármely hazai intézménybe is jelentkeznek. Néhány szaktól eltekintve csak a diákok tanulmányi, érettségi- és versenyeredményei, valamint nyelvvizsgái alapján kell dönteniük az egyetemeknek arról, ki kezdheti el náluk a képzést, és ki nem. Felvételi vizsgát csak néhány speciális szakon tarthatnak. Így gyakorlatilag a ponthatárhúzásig nem is tudják, kik lesznek a következő tanévtől az új hallgatóik. Minden azonban a következő esztendőtől alaposan átalakul.

Tandíj- és nyelvvizsgaszabályok változása

A már a felsőoktatásban tanuló hallgatókra vonatkozó szabályok megalkotásában ugyancsak nagyobb önállóságot kaptak az egyetemek és a főiskolák. Míg eddig a képzési területenként, központilag meghatározott tanulmányi átlagok és kreditszámok döntöttek arról, kik tarthatják meg a tandíjmentes oktatást biztosító állami ösztöndíjukat, és kiket sorolnak át önköltséges, vagyis fizetős képzésre, addig a kormány nyári döntése alapján az átsorolás részletszabályairól is az intézmények határozhatnak mostantól. Az állami fenntartásban maradt hat intézmény esetében ugyanakkor ezután is a szakminisztérium dönt majd ebben a kérdésben.

A kabinet a közelmúltban azt szintén a felsőoktatási intézmények hatáskörébe utalta, hogy a diplomához milyen nyelvvizsga-követelményeket rendelnek. Csák János kulturális és innovációs miniszter szerint az oklevélhez előírt nyelvvizsgarendszer kivezetésével régóta feszítő problémát kezelnek, ugyanakkor

a változás nem jelenti azt, hogy tömegével léphetnek ki a munkaerőpiacra idegen nyelveket nem beszélő pályakezdők.

Az egyetemeknek és a főiskoláknak ugyanis gondoskodniuk kell arról, hogy a hallgatók megszerezzék a hivatásuk gyakorlásához szükséges nyelvismereteket. Eddig az alapszakokon egy B2-es, vagyis középfokú nyelvvizsga megszerzése volt az elvárás, aki ezt nem teljesítette, az nem vehette át a diplomáját. Több képzésen pedig ennél is szigorúbbak voltak a követelmények.

Várható azonban, hogy a legnépszerűbb egyetemek nem fognak változtatni a nyelvvizsgaszabályokon,

már csak azért sem, mert elsőéveseik nagy része már a középiskolából nyelvvizsga-bizonyítvánnyal távozik.