Budapest-szerte jellemző volt ma, hogy a családi házakban lakóközösségként lakók megrohamozták az önkormányzatokat, hogy kikérjék a hatósági bizonyítványt a település jegyzőjétől, amellyel a továbbiakban jogosultak lesznek a rezsicsökkentett gázárra.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A Miniszterelnökség kedden közölte, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kaphatnak gázt. Ahhoz, hogy az ilyen házakban lakó családok külön-külön is igénybe vehessék az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található lakások számát. Ezt az igazolást igyekeznek most tömegesen beszerezni az érintettek.

A következő lépés természetesen az lenne, hogy az igazolást valamilyen módon eljuttatják a szolgáltatónak, hogy az figyelembe vehesse a díjak kiszabásánál. A VG ezért megkereste az MVM Next Zrt.-t, amely arról számolt be, hogy valóban el kell majd juttatni a társaság részére a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt a további kedvezményes mennyiség igénybevételéhez.

De mint a válaszukból kiderült, nagyon rohanni nem érdemes. A bejelentéshez szükséges nyomtatványok és folyamatok kidolgozás alatt állnak.

Az MVM Next minden ügyfélkapcsolati csatornán kialakítja a benyújtás lehetőségét, és kiemelten kezeli az elektronikus megoldások biztosítását, hogy az ügyfelek minél egyszerűbben és gyorsabban, e-mailben, online felületen is el tudják juttatni igényüket.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt – közölte korábban a minisztérium.

Korábban a VG is megírta, hogy szombaton már bejelentették: az együtt lakó többgenerációs családok – legfeljebb négy lakás esetén – nagyobb mennyiséget kapnak majd a rezsicsökkentett árból. A magyar kormány a nyáron döntött arról, hogy az energiaválság közepette a rezsicsökkentést az eddig megszokott módon nem lehet tovább fenntartani, és a gáz, valamint az áram fogyasztását csak az átlagfogyasztás mértékéig tudja kedvezményes áron biztosítani. A két energiaforrás esetében augusztustól az átlagfogyasztás fölötti mennyiséget a piaci ár alapján számlázza a szolgáltató. A lakosság egy része szeptemberben már szembesült is a magasabb összegeket tartalmazó rezsiszámlákkal.