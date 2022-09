Az euró csak azoknak az országoknak jó, akik elég erősek és felkészültek ehhez: létezik egy olyan elemzés, amely szerint eddig csak Németország és Hollandia nyert a közös deviza bevezetésén - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a kecskeméti Neumann János Egyetemen az "On the Edge of Times - Return of the 1940s and the 1970s" (Az idők peremén - a 40-es és 70-es évek visszatérése) című könyvének a bemutatóján. Mi is vállalnánk az eurót - tette hozzá -, de ehhez Magyarországnak is felkészültnek kell lennie.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A jegybankelnök szerint az euró több problémával is szembenéz, és az eurózóna létrehozásakor két nagy hiba is történt: az egyik, hogy az új közös deviza globális szerepre tört, és kihívta az addig egyeduralkodó dollárt, a másik pedig, hogy létezik egy északi és egy déli része az euróövezetnek, így lehetetlen akár egyetlen olyan döntést is hozni, amely mindkettőnek jó.

A jegybankelnök szerint új, kettős világrend van kialakulóban, amely az USA és Kína köré épül. Ebben viszont nem lesz helye egy harmadik szereplőnek - Európának -, tehát

az "Európai Egyesült Államok" koncepciója, bár időről időre visszatér, nem a helyes irány.

Európának ezzel szemben - véli a jegybankelnök - az innováción alapuló fejlődésre kell koncentrálnia. A legfontosabb azonban - hangsúlyozta -, hogy mindenben a fenntarthatóság felé kell haladni, hiszen csak úgy lehet rend a világban, ha a működése fenntartható.

Az elnök kijelentette: a jövőben az lett volna az ideális állapot, ha az USA és Kína közösen, együttműködve játszik domináns szerepet, ám most már úgy tűnik, hogy kettős világrend van kialakulóban - a hidegháború új fajtáival.

A nyugati, liberális és neoliberális elveken nyugvó gondolkodást egyébként - mutatott rá Matolcsy György - a különlegesség-tudat szövi át, amelyen ugyanakkor túl kell lépni, és figyelembe venni, hogy nemcsak egyfajta gondolkodás, és nem csak egy helyes út van a világban.

Kína ezzel szemben két, százéves terv alapján működik: az első, 1921-től 2021-ig tartó időszak során visszaállították az államszervezet működését, a második periódusban pedig - amely 1949-től indult, és még most is tart - a világ vezető erejévé kívánnak válni. Ez ugyanakkor nem a nyugati világgal való szembenállást jelenti - emelte ki a jegybankelnök.