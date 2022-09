Versenyelőnyt biztosít régiós és nemzetközi szinten is a szálláshely-szolgáltatóknak az a komplex adatsor, amit a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatói Központ felületén, NTAK Iránytű néven élesített a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a 2019 óta ígéri az adatszolgáltatóknak az adatok hozzáférhetőségét. Szakmatörténeti pillanatnak nevezte Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese az ágazati igényekre szabott európai szinten is egyedülálló digitális fejlesztést, amiről egy mai háttérbeszélgetésen közölt részleteket.

a szálláshely-szolgáltatók által kért legfontosabb adatokat, így átlag szállásdíjat, egy főre számított átlagbevételt, kiadható és kiadott szobák számát, azaz vendégforgalmi, kapacitás és küldőpiaci mutatókat, előfoglalási adatokat településekre, megyékre, térségekre lebontva lekérdezhető információk birtokában megalapozott piaci döntéseket hozhatnak a vállalkozások.

Az adatok ismerete versenyelőnyhöz juttatja a szálláshelyeket, és a rendszerhez való hozzáférés vonzerőt jelenthet a később ugyancsak adatközlésre kötelezetté váló vendéglátóhelyeknek is. Az adatokat kétnapos feldolgozás után töltik fel a rendszerbe.

Megváltoztak a fogyasztási szokások, lerövidültek a foglalási időtávok, a turizmus szereplőinek munkáját támogatják a pontos adatok, amelyek ismeretében az árazás és a marketing kampányok is jobban belőhetők.

Folyamatosan és gyorsan változó időszakban vagyunk, elengedhetetlen, hogy kövessük az információkat, a piaci trendeket

– jelezte az MTÜ vezérigazgató-helyettese.

Az adatszolgáltatásból különböző piaci riportokat eddig is közöltek már az NTAK felületén, ezek kibővített változata lett az iránytű, amit nagyon várt a szakma – hangzott el a háttérbeszélgetésen, ahol hangsúlyozták, az adatvédelmi törvény értelmében csak azokon a településeken érhető el részletes, anonimizált adatsor, ahol legalább három szolgáltató működik azonos szálláshelyi kategóriában.

Az idén nyári 16,4 milliós vendégéjszakaszám révén elérték a 2019-es év eredményét.

A szeptemberi forgalom jól alakul, 3,2-3,3 millió vendégéjszakát várnak, októberre pedig már 1,7 millió vendégéjfoglalás érkezett be, az előző évben 2,9 millió teljesült

– válaszolta Jakab Zsófia a VG kérdésére.

Az előfoglalásokból ennél hosszabb távra nehéz következtetéseket levonni a lerövidült reakcióidők miatt. Novemberre már beérkezett 900 ezer éjszakára foglalás, tavaly 2,1 millió teljesült – tudtuk meg.

A környező országokból 2-3 nappal indulás előtt foglalnak az utazók immár tendenciózusan.

Bajban van a szakma, az MTÜ-nél hallják és meghallják a piaci szereplők hangját, tudják, és látják a nehézségeket és a folyamatokat, most közvetítik igényeiket és javaslataikat a kormánynak 0150 összegezte Bődi Ivett, turizmusstratégia megvalósításáért felelős vezérigazgató-helyettes kérdésekre válaszolva. Hozzátette: a gáz árát nem tudják megváltoztatni, de erőteljes nemzetközi és belföldi marketing kampányokkal ösztönzik a keresletet. Ezzel is segítik a vállalkozásokat. Egyelőre úgy látni, hogy Budapest vendégforgalma jól alakul, láthatóan sok a városban a külföldi, most vidékre koncentrálnak a vendégcsalogató akciókkal.