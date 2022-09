A beruházások jelentik az egyetlen módját annak, hogy a magyar gazdaság el tudja kerülni az ukrajnai háború és az arra adott szankciós válaszok miatti európai recessziót – jelentette ki a tárca közleménye szerint csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a ThyssenKrupp jászfényszarui gyárának bővítése alkalmából tartott bokrétaünnepséget követően arról számolt be, hogy a mintegy 15 milliárd forintos beruházáshoz az állam 4,7 milliárdos támogatást nyújt, így elősegítve 110 munkahely létrehozását.

A projekt keretében a német vállalat az elektromechanikus kormányrendszereket előállító üzemrészt bővíti. Beszédében Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Európa minden idők talán legsúlyosabb energiaellátási válságával néz szembe, recesszió fenyegeti a kontinenst, így jelenleg az a legfontosabb kérdés a kormány számára, hogy el lehet-e kerülni azt, hogy hazánk is recesszióba essen.

Ebből adódik egy feladat: el kell kerülni – szögezte le, hozzátéve, hogy minél több új beruházást kell hozni Magyarországra, ugyanis a legjobb védekezés a támadás. „Az új beruházások jelentik az egyetlen módját annak, hogy a magyar gazdaság el tudja kerülni az európai recessziót” – fogalmazott, komoly eredménynek nevezve, hogy az idén már most megdőlt a tavalyi, egész évre vonatkozó beruházási rekord. A miniszter kiemelte, hogy a csúcsdöntésekben az autóipar jár az élen, és ennek különös jelentőséget ad, hogy a szektor forradalmi átalakulása ma a globális gazdaság leginkább meghatározó folyamata.

A Magyarországra érkező rekordszámú modern autóipari beruházás jelenti a garanciát arra, hogy az európai recesszió ellenére a hazai gazdaság növekvő pályán tud maradni

– közölte. Mint mondta, a magyar autóipar teljesítménye jó eséllyel az idén újabb csúcsot dönt, és eléri a 10 ezer milliárd forintot, miután az ágazat termelési értéke már az év első hat hónapjában meghaladta az 5500 milliárd forintot.

A beruházás kapcsán arra is kitért, hogy a Magyarországon gyártott kormányrendszereket a világ 109 országában használják, és hazánk az elektromechanikus kormányrendszerek exportjában az ötödik helyen áll a világranglistán. Végül méltatta a magyar–német gazdasági kapcsolatokat, aláhúzva, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom volumene tavaly majdnem elérte a 60 milliárd eurót, és az idei első fél évben már 30 milliárd felett volt, így ezen a téren is jó esély van a csúcsdöntésre. Továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, mintegy 6000 cég körülbelül 300 ezer embernek ad munkát – tette hozzá.