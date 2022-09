Jelentősen szigorodott a kata, kedvezőbb lett az ekho

Az új kata

évi 18 millió forintos bevételi határig vehető igénybe, a mértéke havi 50 ezer forint;

csak a lakosságnak szolgáltató, értékesítő, főállású egyéni vállalkozók választhatják (a bt.-k nem);

azaz a kisadózó vállalkozóknak – a taxisok kivételével – csak magánszemélyektől származhat bevételük, cégektől nem;

az sem választhatja a katát, aki ingatlant ad bérbe, illetve üzemeltet.

A taxisokat azért mentesítették – egy korábbi minisztériumi közlemény szerint –, mert esetükben a szolgáltatás jellegéből adódóan kivitelezhetetlen lenne, hogy kizárólag a lakosságnak szolgáltassanak.

Fotó: SOPA Images

A kisadózó vállalkozók tételes adójának választásáról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz.

Eddig azonban nagyon kevesen választották az átalakított adózási formát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal augusztus 22-én a VG érdeklődésére azt közölte: 4326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges adatlapot annak érdekében, hogy az új kata alá tartozhasson szeptember 1-jétől. Azok, akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is. Nekik több idejük van az átállásra, ők ugyanis október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását.

A kata szigorítása után néhány héttel a kormány úgy döntött, 13 százalékponttal csökkenti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértékét, mivel megszünteti az úgynevezett kifizetői ekhót. Ez a változtatás is mostantól hatályos, és elsősorban az eddig katázó előadóművészeknek jelent segítséget.

Rendőri, katonai béremelés

Szintén szeptembertől emelkednek a rendőri bérek, így

a tiszthelyettesek 30–44 százalékkal, a tisztek pedig 18–25 százalékkal kapnak majd magasabb fizetést.

A pályakezdő tiszthelyettesek az eddigi 267 ezer helyett 384 ezer forintos, a pályakezdő tisztek pedig az eddigi 393 ezer helyett 510 ezer forintos illetményt kapnak. Nő a katonák javadalmazása is, méghozzá két lépcsőben: szeptemberben, majd 2024 januárjában. Így egy kezdő közkatona jelenlegi 280 343 forintos illetménye szeptembertől 399 180-ra, 2024 januárjától 439 098 forintra,

egy kezdő őrmester illetménye a jelenlegi 375 064 forintról szeptembertől 421 834-re, 2024 januárjától pedig 509 287 forintra emelkedik.

Jöhetnek a nyugdíjas tanárok

Ugyancsak mától hatályos az a rendelet, melynek alapján egy évig kormányjóváhagyás nélkül továbbfoglalkoztathatók a nyugdíjasok a közszféra több területén, így a köznevelésben, a szakképzésben, valamint a szociális szférában és a gyermekvédelemben. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor a Népszavának a témában azt mondta, összességében nem tolonganak a nyugdíjas pedagógusok, hogy visszamenjenek tanítani, de ez területenként változó, van, ahol a nyugdíjas kollégákkal valamelyest enyhíteni lehet a pedagógushiányt.

Felgyorsulhatnak a polgári perek

A polgári perek gyorsítását célzó módosítások is életbe léptek. A Magyar Jogász Egylet ismertetője szerint a változtatások alapvetően a személyi állapotot érintő perek gyorsítását célozzák, de

a polgári perrendtartási törvény általános részét érintő módosítások valamennyi ilyen per rugalmasabb menetét is biztosítják.

Az átírt jogszabály emellett a határon átnyúló, elsősorban családjogi perekben felmerülő sajátos jogalkalmazási problémákra is megoldást jelenthet. A családjogi pereket célzó módosítások indoka, hogy ezeknek a pereknek az elhúzódása, az akár évekig is fennálló függő jogi helyzet különösen nagy érdeksérelmet okozhat a feleknek és a perekben jellemzően érintett kiskorú gyermeknek egyaránt.

Az eljárás észszerű időn belüli befejezése követelményének fontosságát a családjogi perekben mind az Emberi Jogok Európai Bírósága, mind az Alkotmánybíróság joggyakorlata megerősítette számos alkalommal

– hangsúlyozta az egylet.

Drágább lesz Budapesten a bliccelés

A BKK mától emelte a jellemzően turisták által használt jegyek árát és a pótdíjak összegét. A 24 órás jegy ára például 1650 forintról 2500-ra emelkedik, a hetijegyé pedig 4950-ről 6500 forintra. A helyszíni pótdíj a jelenlegi nyolcezerről 12 ezer forintra, a 30 napon belül befizetett pótdíj pedig 16 ezerről 25 ezer forintra nő. Ezzel együtt egy kedvezményrendszert is bevezetett a társaság: aki a pótdíjazását követően a pótdíjazása napjától érvényes havi bérletet vásárol, annak elengedik a helyszíni tartozása felét.