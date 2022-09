Az elmúlt hónapokban súlyos, sokkszerű változások érték Európát az energiaárak drasztikus növekedése miatt, a kontinens gazdaságát megroppanás fenyegeti – mondta a miniszterelnök, aki szerint a világ egyre nagyobb része válik az ukrajnai háború elszenvedőjévé, így egy lokális fegyveres háborúval és egy globális gazdasági háborúval állunk egyszerre szemben.

A kormányfő szerint elhúzódó háborúra kell számítani, mivel Oroszország tartalékai végtelenek, Ukrajnát pedig fegyverrel és pénzzel segíti a Nyugat. Úgy látja ezért, hogy a szomszédban zajló háború idén és jövőre is folytatódik. Ukrajna Magyarország szomszédja, s szerinte talán ezért is van az, hogy Magyarország álláspontja eltér a többségi nyugatitól. A Nyugat ugyanis ma a háború pártján áll, Magyarország pedig a béke oldalán – jelentette ki. „Mi azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat követelünk” – nyomatékosította, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára a biztonság, valamint a gazdasági és a nemzeti szuverenitás védelme a legfontosabb.

"A brüsszeli szankciók miatt szegényebbek lettek az európaiak"

Orbán Viktor élesen bírálta a brüsszeli szankciós politikát, mert az felel szerinte a drasztikus energiaár-növekedésért, ráadásul ebben az esetben "egy törpe vet ki szankciót egy óriásra". A földgáz és az áram árának többszörösére emelkedéséről szólva úgy fogalmazott:

Európa országai ma az olajért, a földgázért és a villamos energiáért szankciós felárat fizetnek.

A kormányfő jelezte, hogy ez kihat az élelmiszerárakra is, pedig álláspontja szerint

ha megszüntetnék a szankciókat, az árak és az infláció is megfeleződne.

Szankciók nélkül az európai gazdaság újra erőre kapna, és el tudná kerülni a fenyegető recessziót – tette hozzá, megjegyezve: míg a szankciók következtében az európai emberek szegényebbek lettek, addig Oroszország nem esett térdre, vagyis a fegyver visszafelé sült el, a szankciókkal Európa lábon lőtte önmagát.

Egész Európa választ vár Brüsszeltől arra a kérdésre, hogy meddig fogjuk ezt csinálni. Ha ez így megy tovább, egész Európa belegebed. Ideje erről őszintén beszélni amerikai barátainkkal

– mondta.

A gazdasági szankciókat Magyarország mindig fenntartásokkal kezelte, akkor is, amikor egyedül maradt a kormány a véleményével. A szankciókat azonban egész Európára ráerőltették. Ha ugyanis Brüsszelben kifogynak az érvekből, akkor az európai értékek megsértésével vádolják az ellenszegülőket. A szankciók bevezetése nem demokratikus módon történt, hanem a brüsszeli bürokraták és az európai elit döntöttek, az európai embereket nem kérdezte meg senki, pedig ők fizetik meg az árát – fejtette ki a kormányfő, jelezve:

Európában elsőként Magyarországon kikéri a kormány – egy nemzeti konzultáció keretében – az emberek véleményét a szankciókról.

A miniszterelnök szerint amíg tart a szankciós energiaválság, a legfontosabb feladat a biztonságos energiaellátás garantálása. A kormány képes biztosítani Magyarország energiaellátását, sőt ez már meg is történt, van elég földgáz, áram és kőolaj is: a gáztárolókat feltöltötték, az oroszokkal pedig újabb szállítmányokról állapodtak meg. A betárolt gázzal Magyarország éves gázfogyasztásának 41 százalékát fedeztük – mondta, emlékeztetve, hogy a kőolajembargó alól pedig Magyarország mentesült. Áramból a hazai igények 65 százalékát képes megtermelni az ország – tette hozzá. A földgázfelhasználást azonban csökkenteni kell, nemcsak az államnak, hanem a családoknak és a vállalkozásoknak is – hangsúlyozta.

Megerősítette továbbá, hogy a magyar kormány adja a legnagyobb segítséget energiaárakban az egész EU-ban. Példaként megjegyezte, hogy míg Németországban az energiatámogatás a család havi jövedelmének 20 százaléka, addig Magyarországon a 30 százaléka. A családok védelméhez szükséges pénzt extraprofitadó kivetésével teremti elő a kormány – folytatta –, az összeg pedig elegendő az idei ártámogatásokra, és remélhetőleg ez 2023-ban is így lesz.

A magas energiaárak kivédéséhez a vállalkozóknak is szükségük van a segítségre, ezért a kormány három programmal is segíti őket, köztük a gyármentő programmal, és ha kell, lesz újabb munkahelyvédelmi akcióterv is – jelezte a kormányfő.

Jelenleg 9400 milliárd forint állami beruházás zajlik Magyarország, ezeket végigviszik. Újabb invesztíciót azonban nem indít a kormány, mert nem tudják garantálni a befejezésüket. Most forrást csak arra látnak, hogy munkahelyteremtő magánberuházásokat támogassanak – közölte.

Hazánk hosszabb távon is nettó olajimportőr marad – mondta a kormány frissített energiastratégiájáról Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a villamosenergia-rendszer teljes átalakításának terve szintén elkészült. A következő tíz év legnagyobb fejlesztéséről van szó, összesen harminckét nagyberuházással, amelyek nélkül a magyar energiarendszert nem lehet korszerűsíteni. A szükséges pénzügyi forrásokat az EU megígérte, de ha a brüsszeli bürokraták nem adják oda a Magyarországnak járó pénzt, akkor már forrásból fogja beszerezni a kormány a szükséges összeget.

A kabinet a következő két év válságkezelésének időszakban sem adja fel nemzetstratégiai céljait: folytatja a közlekedési hálózatok fejlesztését, az egyetemfejlesztési és a hadiipari programokat, valamint a családtámogatási programokat. Utóbbival kapcsolatban bejelentette: december elején alakítják ki a 2023-a költségvetés végleges formáját, amelyben új családtámogatási intézkedések is megjelennek majd.

A miniszterelnök hétfő délután a képviselők azonnali kérdéseire is válaszol majd.

Az Országgyűlés munkája este az Európai Unióval való megállapodást szolgáló törvényjavaslatok vitájával folytatódik. Ha a parlament elfogadja a kormány sürgősségi javaslatát, az indítványokról akár már a jövő héten zárószavazást tarthatnak. Az előterjesztések azért nagy horderejűek, mert az Európai Bizottság korábban összesen 7,5 milliárd eurónyi Magyarországnak járó forrás befagyasztását javasolta azzal a megkötéssel, hogy november 19-ig még várjon a döntéssel a tagállamok kormányait tömörítő tanács, mert a magyar kormány addig érdemi reformokat hozhat.