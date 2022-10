A magyar mozikat is elérte az infláció: megugrottak a Cinema City jegyárai

Megugrottak a Cinema City mozik jegyárai Magyarországon. A VG több olvasója is jelezte, hogy egyik napról a másikra csaknem 17 százalékkal drágultak a jegyárak a Cinema City hálózatában. Míg a hétvégén még 2150 forintért lehetett jegyet kapni teljes árú, vagy normál jegyet a vetítésekre, addig ma már 2500 forintot kérnek el érte.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az emelés ráadásul olyan hirtelen történt, hogy a változást a plázák még le sem tudták reagálni. Például az Allee oldalán is még a 2150 forintos jegyár van feltüntetve, de a Cinema City oldalán már 2500 forintért lehet jegyet vásárolni.

Kérdéseinkkel kerestük a Cinema City sajtóosztályát is. Válaszukban kiemelték: a megemelkedett költségek a mozikat ugyanúgy érintik, mint a háztartásokat, vagy más cégeket is, és nem csak az áram és gázszámlák miatt, az áremelkedés minden külső beszállítótól származó terméknél is tetten érhető.

Buda Andrea, a Cinema City marketing & PR igazgatója a 17 százalékos emeléssel kapcsolatban hozzátette: a jegyeiket átlagosan 300-350 forinttal emelték meg.

Ha úgy nézzük, hogy a kenyér ára 1000 forinthoz közelít, vagy egy 2 deciliteres tejföl, ami minden magyaros étel alapanyaga, 500–700 forint között mozog, vagy a napi szinten használt élelmiszerek ára szintén több száz forinttal változik hetente, úgy ez még egy kismértékű emelésnek számít

– tette hozzá, kiemelve: a VIP szolgáltatás 1400 forinttal való növelése éppen az ott felszolgált ételek és italok beszerzési árának növekedését tükrözi, de ez a kiugró kivétel.

Alapvetően a célunk az volt, hogy a lehető legminimálisabb emelést tegyük meg most. Mindezt úgy, hogy a mozizás a szórakozási lehetőségek közül még mindig a legelérhetőbb maradhasson, akár egy többgyerekes család számára is

– fűzte hozzá Buda Andrea. A Cinema Citynél abban bíznak, hogy ezt a fajta árszintemelkedést a nézők megértik, és elfogadják.

„A mozik iránti érdeklődés egyik fő motivációs tényezői a filmek. Most jön az az időszak, amikor újra nagy kasszasiker várományos (magyar vagy hollywoodi) filmek érkeznek a vásznakra. A nyár végén és a koraőszi időszakban a járvány miatti filmgyártás leállás okozta filmhiányt szenvedtük mi is, mint minden mozi, de mostantól olyan filmkínálatunk lesz, ami igazi húzóerőt jelenthet majd a nézőinknek. Akik, ha végig gondolják, hogy azok a szórakozási lehetőségek, amik az őszi–téli szezonban rendelkezésükre állnak majd, milyen anyagi befektetéssel járnak, rá fognak jönni, hogy még egy ilyen emelés után is a mozi az egyik legmegfizethetőbb olyan program, ami igazi és otthoni körülmények között nem átélhető élményt nyújt nekik” – válaszolta a PR-igazgató, aki a VG érdeklődésére azt is elárulta, hogy rezsiköltségeik a hétszeresére nőttek átlagosan és ezek január után tovább emelkedhetnek.

Ennek ellenére a Cinema City szeretné elkerülni, hogy mozikat kelljen bezárni a téli időszakra.

Mindent megteszünk, hogy ezt a forgatókönyvet elkerüljük, és nem is tervezünk bezárni. De mióta a Covid elérkezett az életünkbe, sokkal nehezebb előrejelzéseket, 100 százalékos magabiztosággal adott válaszokat adni a jövőt tekintve. Ott van a veszélye ennek, de nem szeretnénk, ha megtörténne! És azon leszünk, hogy ne is történjen ilyesmi, de nem minden csak rajtunk múlik

– tette hozzá Buda Andrea.