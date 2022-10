Nincs könnyű helyzetben az energiaárak emelkedése következtében a magyar porcelánipar, de az export miatt még mindig fényes az ágazat jövője – derült ki a VG piaci körképéből.

Herendi: tízből kilenc termékünk külföldre kerül

A Herendi Porcelánmanufaktúra 17 éve tartó nyereséges működése, a világ mintegy hatvan országára kiterjedő exportpiaca és a munkavállalói létszáma alapján ma a porcelánmanufaktúrák között világelső

– nyilatkozta Simon Attila vezérigazgató a VG-nek, hangsúlyozva, hogy ebben az évben is nyereséges működést várnak.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Mindez lehetővé tette, hogy a társaság még a koronavírus-járvány okozta világválság idején is osztalékot fizetett részvényeseinek, idén pedig rendkívül magas, 15 százalék volt az osztalék mértéke. Emellett ebben az évben 22 százalékos béremelés történt a több mint 650 dolgozót foglalkoztató manufaktúrában, ráadásul a vállalat az elmúlt másfél évtized legjobb első nyolc havi teljesítményét produkálta: az értékesítési árbevétele az egy évvel korábbi bázishoz viszonyítva jelentősen, 40 százalékkal nőtt.

Ezen belül a magyarországi forgalom megduplázódott, a kivitel pedig 27 százalékkal növekedett – sorolta az imponáló adatokat a vezérigazgató, aki kiemelte: árbevételük háromnegyede közvetlenül az exportértékesítésből, 25 százaléka pedig hét hazai, saját működtetésű márkaboltból ered.

A magyarországi vásárlók túlnyomó többsége külföldi, így összességében azt lehet mondani, hogy tíz Herendi porcelánból kilenc elhagyja az országot.

Azt is tapasztalják, hogy a jelenlegi inflációs környezetben egyre többen Herendibe fektetik a pénzüket.

A vállalatvezető arra is kitért, hogy a zrt. a működéséhez külső pénzügyi forrást nem vesz igénybe, állami támogatást nem kapott, teljes egészében önerőből működik, beruházásait, működését saját forrásból finanszírozza, tavaly pedig csaknem 1,5 milliárd forintnyi adót fizetett be a költségvetésbe.

Simon Attila elmondta továbbá, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. az árbevételt és a munkavállalói létszámot tekintve egyaránt 82 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett 2021-ben. A cégvezetés várakozása szerint ez a hányad idén tovább nőtt. A Herendi a kézi készítésű luxusporcelánt előállító cégek között, gazdasági eredményesség tekintetében, versenytárs nélküli lett: korábban egyetlen konkurense volt, egy németországi porcelángyár, amely viszont már nem képes önerőből működni, és jelentős létszámleépítést volt kénytelen végrehajtani.

Azáltal, hogy Herend porcelánipari konkurensei eltűntek, a manufaktúra versenytársait ma már nem kizárólag a porcelángyártók között kell keresni.

Akinek luxusra költhető pénze van, az maga dönti el, mire költi: utazásra, divatra, ékszerre, autóra, órára, lakberendezésre, szórakozásra, művészetekre vagy éppen kézműves porcelánra. Ebből a gondolatmenetből kiindulva a Herendi versenytársa ma minden olyan cég, amely luxusterméket állít elő. Rendkívül kiélezett versenyben kell megállnunk a helyünket

– mondta a vezérigazgató, aki szerint az orosz–ukrán háború jelentette gazdasági válság őket is negatívan érinti.

Azok a cégek, amelyeknek megtakarításaik vannak, túlélik az előttünk álló kilenc nehéz, energiaigényes hónapot, amelyeknek viszont nincsenek tartalékaik, ellehetetlenülhetnek

– vallja Simon Attila, jelezve, hogy a porcelánkészítés az energiaintenzív szektorba tartozó tevékenység, ezért az elkövetkező időszak legnagyobb kihívása az energiaárak drasztikus emelkedése. A legnagyobb mennyiségben eladott tárgyak a mokkás-, teás- és étkészletek, valamint a desszerttányérok.

Hollóházi: feszes pénzügyi évek állnak mögöttük

A kétezres években a nemzetközi piacot egyre inkább elárasztották a tömegtermelés árucikkei, emiatt a kis, kézműves gyárak hátrányba kerültek, végül 2020-ra az akkor több mint 240 éve működő Hollóházi Porcelánmanufaktúra is nehéz gazdasági helyzetbe jutott. Ekkor azonban a története egy új korszakba lépett, hiszen a gyár új tulajdonosa új arculattal, a márka újrapozicionálásával új célokat tűzött ki – írta a VG-nek küldött helyzetértékelésében a manufaktúra, amely

az elmúlt két-három évben nagyon erőteljes konszolidáción ment keresztül.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ez nemcsak a tulajdonosi struktúra átalakítását, hanem a gyár működésnek teljes átalakítását és beruházásokat is magában foglalt.

Ennek megfelelően nagyon feszes pénzügyi évek állnak mögöttünk

– jelezték, hangsúlyozva: a kft. jelenleg is arra törekszik, hogy a Hollóházi porcelán visszanyerje régi fényét, ugyanakkor a fiatalabb generációk számára is fenntartható, szerethető, népszerű használati tárggyá tegye e természetes és nemes, mégis praktikus anyagot.

Ők is kiemelték, hogy a porcelán gyártása meglehetősen energiaigényes folyamat, hiszen egy terméket háromszor, adott esetben négyszer is kiégetnek elektromos vagy gázüzemű kemencékben rendkívül magas, 800–1200 Celsius-fok közötti hőmérsékleten. Ám

az elmúlt hónapban hétszeresére nőtt a gáz köbméterenkénti ára,

ezért a válság okozta helyzetben energiahatékonysági intézkedésekkel igyekeznek még átgondoltabban működtetni a gyártási folyamatokat – közölték.

Hollóházának többségében magyar vevői vannak, az ő igényeiknek való megfelelést tekintik fő céljuknak, de az exporttevékenységük bővítése is a terveik között szerepel. Vásárlóik egy része még mindig a klasszikus porcelánokat keresi, asztalterítékeket, kávés-, teásszetteket. Ám emellett egyre nagyobb azoknak az aránya, akik kifejezetten új formákat keresnek. Ezért a manufaktúra egyre inkább szem előtt tartja a praktikus használatot, de 2021-től kezdve az épületkerámia területén is sokat fejlesztettek, így például a nemrég felújított budai Postapalotában is látható az általuk beltéri burkolatként felépített kerámiafelület.

A Hollóházi porcelán Európa egyik legrégebbi, hazánknak pedig a legrégebbi porcelánmanufaktúrája.

A válság számunkra is nagyon megnehezíti a mindennapi működést, ugyanakkor mindent megteszünk azért, hogy a jövő számára is fenntarthatóvá tegyük ezt a nagy múltú, hungarikumként ápolt és őrzött nemzeti értéket

– írták.

Zsolnay: új termékcsaládot fejlesztenek

Az elmúlt néhány évben a koronavírus-járvány okozta nehézségek a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-t is érintették, s mint szinte mindenki, a pécsi társasági is újragondolta működési folyamatait. A VG-nek küldött tájékoztatójukban hangsúlyozták: a pandémiás helyzet a manufaktúrában nem vezetett létszámcsökkenéshez, ezt az időszakot fejlesztésekre, új irányok kialakítására használták, a jelek szerint sikerrel. A megkeresések és az árajánlatkérések ugyanis azt mutatják, egyre nő az igény a minőségi Zsolnay termékekre, az eddigi idei bevételek alapján pedig azt prognosztizálják, hogy a második fél évben az eddigi havi nettó bevételt legalább 50 százalékkal emelni tudják.

Fotó: Zsolnay

Manufaktúránk szerencsés helyzetben van, mert a nagyobb partnereinknél csak átmeneti nehézségek tapasztalhatók, jelentősebb likviditási problémákkal nem küzdenek. Az alapanyag-beszerzés időbeli tervezéssel könnyen kivitelezhető, nagymértékű drágulást nem látunk

– írták.

Kiemelték továbbá, hogy a 170 éves Zsolnaynak ma is kiemelt ágazata a pirogránit (az 1880-as évek elején kifejlesztett Zsolnay kerámiafajták gyűjtőneve). Az ország számos építészeti kincse viseli magán a Zsolnay jegyeket, s mivel napjainkban ismét „egy új építészeti aranykor kezd kibontakozni”, a cégvezetés egy új Zsolnay építészeti program megalkotásán dolgozik:

Reméljük, egyre több városkép viseli majd újra magán a Zsolnay tradicionális és modern pirogránit elemeit.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

A pécsiek két évvel ezelőtt hozzáláttak egy új termékcsalád fejlesztéséhez is, amely hamarosan debütál a nyilvánosság előtt.

Az előző évek egyedi megrendeléseihez igazodva elérkezettnek láttuk az időt a modern, letisztult eleganciát képviselő, az építészetben és a lakberendezésben használható termékek, többek között lámpacsaládok, új fejlesztésű dekorációs termékek, térelválasztók, falpanelek gyártásához

– mondta Gráin Edina, a Zsolnay manufaktúra gyártmányfejlesztési vezetője.

Több étterem, hotel, különböző nagyvállalatok, de magánszemélyek is megkerestek minket az elmúlt években, hogy készítsünk számukra modern, Zsolnay burkolattal ellátott pultokat, falpaneleket, térelválasztókat, egyedi fürdőszobai dekorelemeket vagy kültéri pirogránitból készült parkberendezési tárgyakat

– tette hozzá Kovács Anett, a társaság marketingvezetője, aki arról is beszámolt, hogy nemcsak új sorozatok fejlesztésének dolgoznak, hanem a megrendelői körök bővítésén, újabb kereskedelmi kapcsolatok kialakításán is Európában, a Közel-Keleten, Oroszországban és az amerikai piacokon egyaránt.

Célunk, hogy a nemzetközi kereskedelmi vonalat erősítsük, és a Zsolnay márka felső kategóriás, luxusminőségű termékeit népszerűsítsük a világban

– mondta.