Ahogy a járvány alatt is felgyorsult a munkaerőpiac átalakulása, úgy most a háborús energiaválság hatására is szinte biztos, hogy újabb hatalmas változások várhatók. Lesznek területek, ahol jelentős bővüléssel kell számolni. Az az igazán nagy kérdés, hogy e területek bővülése mennyire tudja kompenzálni a gazdaság recessziótól szenvedő szegmenseit