Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor megismételte azt a kormányzati célkitűzést, hogy 2023 végére egy számjegyű legyen az infláció idehaza. A miniszterelnök szerint egyébként ha nem lennének hatályban az Oroszország elleni uniós szankciók, a pénzromlás üteme legalább a felére csökkenne.

Fotó: Getty Images

Februárra várható a tetőzés

Az infláció még mindig felfelé kúszik, ráadásul szeptemberben tapasztalható volt egy – elsősorban technikai – megugrás, mivel a Központi Statisztikai Hivatal ekkor számolta el a rezsicsökkentés átalakítását. S bár ez egy egyszeri nagyobb emelkedés volt, a következő hónapokban is nő az infláció mértéke – igaz, nem olyan ütemben, mint szeptemberben –, aminek az elsődleges oka még mindig az élelmiszerárak növekedése. Utóbbiban szerepet játszik a forint történelmi gyengülése és az is, hogy az aszály alapvetően írta át a nyersanyagpiaci árakat – mondta az ING Bank vezető elemzője a VG megkeresésére.

Virovácz Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, így

a jelenlegi prognózis szerint leghamarabb jövő februárban tetőzhet az infláció Magyarországon, valamivel 22 százalék fölött.

Az ezt követő első hónapokban még lassabb ütemű csökkenés várható, de utána a bázishatások érvényesülésével minden bizonnyal egyre dinamikusabb lesz a mutató zsugorodása – magyarázta, hozzátéve, hogy számításai szerint ha nem lesz újabb sokk a világpolitikában, és normalizálódik az inflációs környezet, akkor mindenféle beavatkozás nélkül elérhető, hogy egy számjegyű legyen a pénzromlás mértéke idehaza 2023 végére.

Az éves átlagok magasak lesznek

Megjegyezte ugyanakkor, hogy ettől függetlenül az éves átlagok nem mutatnak majd kedvező képet, hiszen a 2022-es mérték 14 százalék fölötti lehet, jövőre pedig ennél is magasabb, 16 százalékos szinten alakulhat az év/év alapon számolt pénzromlás.

Ennek az az oka, hogy nagyon magasról indulunk, és az esztendő első felében még csak lassú mérséklődés várható

– mondta. A szakértő többször is hangsúlyozta, hogy a rizikófaktorok nagyon jelentősek, hiszen nincs vége Ukrajnában háborúnak, és továbbra is erősek a deglobalizációs, valamint dekarbonizációs törekvések.

Mekkora a mozgástér?

Arra a kérdésre, hogy az állami beruházási stop hozzájárulhat-e az infláció csökkenéséhez, Virovácz Péter azt válaszolta: az irány helyes, mert jelenleg igenis vissza kell fogni a gazdaságban az aggregált keresletet, aminek az egyik formája az állami invesztíciók visszafogása. Ez javítja a költségvetés egyensúlyát, a folyó fizetési mérleget, és bár sok áttéten keresztül, de középtávon fékezheti az inflációt is.

Az elemző arról is beszélt, hogy

monetáris oldalon szintén van még mozgástér, ám jó lenne, ha azt nem kellene kihasználni,

ennek ugyanis – normális körülmények között – a növekedés összeroppanása lehet az ára a hitelezés visszafogásán, a törlesztőrészletek növelésén és a megtakarítási hajlandóság ösztönzésén keresztül.