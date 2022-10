Futótűzként futott végig a hazai sajtón, hogy hotelbezárási hullámot okozhat a rezsiválság. Ez azonban még nem történt meg, legalábbis erről tanúskodik a Szallas.hu mai közleménye, miszerint ezidáig a céggel szerződött hotelek kevesebb mint egy százaléka jelezte, hogy végleges bezárást tervez vagy már be is zárt, döntően az energiaárak elszállása és a munkaerőhiány miatt.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Kis híján kétszer ennyien vannak, akik átmeneti szünetet terveznek – ki határozott, ki határozatlan időre. Ugyanakkor köztük vannak olyanok is, akik egyébként is, minden évben bezárnak a téli időszakra. A szünetelők közül van, aki most végzi el energetikai, gépészeti korszerűsítési munkálatait, hogy tavasztól újra nyithasson, és hosszú távon működhessen tovább – jelezte a Szallas.hu.

A hosszú hétvégi vendégforgalom csúcsokat dönthet, erre utal, hogy az október 24-e előtt megtett, őszi dátumokra szóló foglalások mennyisége az idén a legmagasabb tavalyhoz és 2019-hez viszonyítva. Az eddig beérkezett adatok szerint a tavalyinál 3,5 százalékkal, a 2019-ben mértnél közel 40 százalékkal több az őszi foglalások száma.

Jelentős az utolsó pillanatos foglalások mennyisége is, az elmúlt héten 28 százalékkal nőtt a hosszú hétvégi foglalások száma.

Az egyetlen őszi hosszú hétvégére a Szallas.hu-nál elérhető több mint 900 hotel 99 százaléka, és az általuk megkérdezett 184 fürdő 87 százaléka nem zár be.

Fotó: Lovas Bence / VG

A pálmát hagyományosan a fürdővárosok viszik el, e turisztikai attrakció stratégiai jelentőségű az őszi–téli belföldi turizmusban is – erről nyilatkozott a VG.hu-nak a legnagyobb vidéki szállodalánc, a Hunguest Hotels illetékese is.

Hogy mennyire – szó szerint – vízválasztó a fürdő működése, azt Miskolctapolca példája tökéletesen megmutatja: a barlangfürdő bezárásának hírére satufékezett, és a nullához közelített a szállásfoglalások száma. Időközben bejelentették a fürdő újranyitását, amit átmenetileg a helyi vállalkozóktól származó hozzájárulásokból finanszíroznak.

Az év végi foglalások is biztatók, mint arról már beszámoltunk, a Szallas.hu-nál az eddig beérkezettek 5 százalékkal túlszárnyalták a 2019-ben ezidáig megtett foglalások számát.

A szállásfoglalási rekordokkal kecsegtető év végi ünnepek után jöhet majd a feketeleves, a már beharangozott gazdasági kényszerpihenőkre, több hetes és hónapos bezárások várhatóan a jövő év első negyedévében lehet esedékes, amikor az aktuális fűtésszámla fedezetét, illetve a teljes energiaköltséget már nem lehet kigazdálkodni a bevételből.

Mindenek előtt a döntően a belföldi turizmusból élő vidéki szálláshelyeket döntheti be az év elején hagyományosan szerényebb vendégforgalom.