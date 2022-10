A VG.hu is beszámolt korábban arról, hogy az energiaválság elérte a Magyar Postát is, a fővárosban októberben már kezdődnek is a bezárások. A cég pénteki tájékoztatása szerint harmincöt alacsony forgalmú budapesti postahivatal bezárásáról döntöttek.

A bezárandó posták utolsó nyitvatartási napja október 7-e, péntek.

A Magyar Posta Zrt. hangsúlyozta, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett a bezárást követően is 112 posta áll az ügyfelek rendelkezésére Budapesten.

A mostani szankciók okozta európai energiaválságban mindenkinek, a lakosságnak, az állami és nem állami fenntartású intézményeknek, munkahelyeknek is fontos az energiatakarékosság kapcsán tudatosabban gondolkodnia, cselekednie – fogalmazott indoklásában a közlemény.

A Magyar Posta később közzé is tette a bezárandó fiókokat: