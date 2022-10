Olvasóink hívták fel a figyelmet arra, hogy ha a Google böngészőbe bárki beírja az OTP Direkt kifejezést, akkor a bank hivatalos oldala helyett a keresőmotor egyéb találatait kapja meg a felhasználó.

Hasonlóan a legtöbb bank nevéhez, az első találatok között főleg hirdetések szerepelnek. Ezzel élhettek vissza a csalók, akik

megszerezték az első hirdetési találatot, amely egy olyan adathalász oldalra vezetett, amely kísértetiesen hasonlított az OTP Direkt belépési felületére. Azonban belépési adatainkat beírva a csalóknak adtunk hozzáférést az OTP-hez tartozó online felületünkhöz, akik ezt kihasználva megszabadíthattak minket pénzünktől.

Így néz ki az adathalászok oldala

Fotó: OTP

Így néz ki az OTP hivatalos internetbank felülete

Fotó: OTP

Noha a probléma azóta, úgy tűnik, megoldódott – az OTP Direktre keresve a Google egyáltalán nem kínál fel kamureklámokat –

a visszaélések érdekében érdemes a netbank belépési oldalát a könyvjelzők közé menteni, vagy belépéskor a teljes URL-t megadni, illetve további biztonságot nyújthat a kétfaktoros azonosítás bekapcsolása is.

Az OTP Bank már figyelmeztetett az adathalászokra

A hirdetéseket a felület jelzi is a találatok között, a bankok nevére keresve az első találatok általában ezek közül kerülnek ki. A probléma egykori jelenlétét is leginkább csak az olvasónk által megadott kamuoldal további elérhetősége, és az OTP-re keresve a hirdetések hiánya jelzi. Azonban a módszer más bankokkal is működőképes lehet, ezért érdemes elővigyázatosnak lenni!

Korábban az OTP Bank is jelezte az ügyfeleinek a visszaélést, és azt javasolják, hogy mielőtt az ügyfél bejelentkezik az internetbankba, győződjön meg arról, hogy valóban az OTP Bank oldalán van. Ehhez az alábbiakat kell ellenőriznie:

belépés előtt ellenőrizze a böngésző címsávban a honlap címet: https://www.otpbank.hu/...

a szolgáltatás belépés oldalán, a böngésző címsorban megjelenő lakat ikonra kattintva győződjön meg arról, hogy a biztonsági tanúsítvány szerint valóban az OTP Bank adta ki az oldalt.

Kérdeztük az OTP-t, hogy a probléma meddig állt fent, és hányan lehetnek az áldozatok, a bank egyelőre nem reagált megkeresésünkre.