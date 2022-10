Nem csak EU-s helyzetelemzést tartott a kormány a szerdai ülésén, hanem gazdasági kérdésekről is tárgyalt és ezekben három fontos döntést is hozott - jelentette be Gulyás Gergely a mai kormányinfón.

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A kancellárminiszter elmondta, hogy az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók Országos Szövetségének kérésére

kiterjesztik a kamatstopot a kkv-k hiteleire,

meghosszabbítják a Széchenyi Kártya-hitelprogramot,

és gyármentő programot hirdetnek.

A kabinet álláspontja szerint Európában szankciós infláció van, ezzel szemben védekezik az ország. Ugyanakkor ennek úgy kell megtörténnie, hogy el lehessen kerülni a recessziót. A lépéseket a kormány a jegybankkal összehangolva teszi meg.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a részletekről elmondta, hogy a kamatstop kiterjesztése a változó kamatozású, forinthitelekre érvényes. A referenciaidőpont június 28, amikor 7,77 százalék volt a bankközi háromhónapos kamatláb. Mára ez a 17,69 százalékra ugrott. A program november 15-től indul és jövő év július 1-ig lesz érvényben.

Az intézkedés mintegy 60 ezer cégnek jelent segítséget.

A gazdaságfejlesztési miniszter ismertetése szerint a kkv hitelállomány durván fele változó kamatozású, a forgóeszköz- és beruházási hitelek többsége a kamatstop alá fog esni. Hangsúlyozta, hogy nem lehet megengedni, hogy 20-25 százalékon pörögjenek a vállalati hitelek kamatai.

A Széchenyi kártya programja folytatódik, de 3,5-ről 5 százalékon fixálódik a kamat január 1-től. Ez még mindig kedvező a piaci szinthez képest. A kamattámogatást a kormány átvállalja azért, hogy ösztönözze a bankokat arra, hogy folytassák a programot. "A termékek körét áramvonalasítottuk, marad a beruházási, a forgóeszköz, a turizmus és a mikrohitel kártya" - ismertette.

Előzmények

Ahogy arról a VG is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő 11 óra 30 perckor rendkívüli kormányinfót tart szombaton. Ők ketten megszokott házigazdái a kormányzat legfőbb, rendszeres tájékoztatási eseményének, azonban ezúttal nem egyedül lesznek.

Csatlakozik hozzájuk ugyanis Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter ugyan nem először vendégeskedik a kormányinfón, azonban a jelenléte mégis arra utal, hogy fontos gazdasági bejelentésre készülhet a kabinet. Korábban ő volt az, aki ugyancsak a kormányinfó keretén belül ismertette az extraprofitadó részleteit, de legutóbb nagyjából egy hónapja ugyancsak ő jelentette be, hogy a kormány az energiaintenzív tevékenységet folytató vállalkozások számára támogatási programot indít. Kérdés, most milyen ügyben születhetett döntés.

A gyárak és a munkahelyek miatt aggódhat a kormány

A hírek arról szólnak, hogy a kormány két másik nagy vállalkozói programról is tárgyalt, de ezekről még korábban nem határozott.

Mostanra viszont úgy fest, hogy a szerdai maratoni kormányülésen ez is megtörténhetett.

Az egyik, egy gyármentő program esetében legalábbis biztosan. Ez az energiaintenzív vállalkozások üzemeinek energiahatékonyságot növelő beruházásait fogja segíteni. Itt működési támogatás nincs, viszont az adott beruházás költségének egy bizonyos százalékát az állam átvállalja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma reggel közölte, hogy november 2-től elindítják a gyármentő programot, amelynek keretében első körben 150 milliárd forint összértékű támogatást nyújtanak a nagyvállalatok energiahatékonyságát növelő beruházásokhoz Budapesten 30 százalékos, vidéken 45 százalékos támogatásintenzitással.

Azok a vállalatok pályázhatnak, amelyek minimum 200 millió forintos fejlesztés keretében bővítik energiaellátási kapacitásukat, például napelemeket telepítenek.

Emellett el fog indulni egy új munkahelyvédelmi akcióterv.

A kabinet azt látja, hogy a következő hónapokban az elszabadult energiaárak miatt az energiaintenzív cégek olyan nehéz helyzetbe kerülhetnek, hogy a munkahelyek csökkentésével reagálhatnak. Ennek részleteinek kidolgozását szeptemberben a következő hetekre ígérték, vagyis ez a munka is a végére érhetett.

Biztosan szó lesz a brüsszeli csúcsról és az uniós pénzekről

Az orosz-ukrán háború által kiváltott energiakrízis mellett az unióval való aktuális tárgyalások hosszú ideje örökzöld témái a kormányinfónak. Ezúttal sem maradhatnak le a napirendről. Már csak azért sem, mert csütörtökön és pénteken kétnapos csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben, amin Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett.

Fotó: Dario Pignatelli/MTI/Európai Tanács

Péntek hajnalban jelentette be,

hogy Magyarország mentességet kapott az uniós gázársapka, illetve közös gázbeszerzés alól.

A találkozón történtekről bizonyosan beszámol Gulyás Gergely miniszter, ahogy arról is, hogyan halad az uniós pénzekről való megegyezés. Legutóbb Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója fogalmazott úgy a Reutersnek, hogy november közepére az Európai Bizottság összes követelményét teljesíteni fogják és remélhetőleg zöld utat kapunk a kifizetések.