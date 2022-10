Hazatérnek külföldről a vendéglátósok

Egyre többen jelentkeznek éttermi munkára olyanok is, akik korábban külföldön dolgoztak, és egyre többen terveznek hazatérni Ausztriából is, vagy most nem akarnak külföldre szerződni. Egyedi bérezés van az ágazatban, esetenként jelentős, de indokolt különbségekkel.

30 perce | Szerző: Sándor Tünde

Egyre többen jelentkeznek éttermi munkára olyanok is, akik korábban külföldön dolgoztak, és egyre többen terveznek hazatérni Ausztriából is, vagy most nem akarnak külföldre szerződni – összegzi az augusztus közepétől markánsan érzékelhető trendfordulót a VG-nek Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, a magyar Bocuse d’Or Akadémia tagja. Fotó: Unger Tamás / Vas Népe Mindezek eredményeként – mint megtudtuk – nincs már olyan mértékű munkaerőhiány a vendéglátásban, mint amelyet az elmúlt pár évben megtapasztalhattunk. Szakács, felszolgáló, cukrász és szállodai dolgozó is több van már, korrekt munkakörülményekkel, bérezéssel sikerülhet itthon tartani és megtartani annyi dolgozót, hogy már enyhülhet a munkaerőhiány. Csapody Balázs azt nem árulta el, hogy milyen béreket fizetnek most a szakmában a megfelelő tapasztalattal, nyelvtudással és munkamorállal rendelkező munkatársaknak, csak annyit mondott, hogy teljesen egyedi bérezési rendszer van, esetenként jelentős, de indokolt különbségekkel. A külföldi tapasztalatokkal és referenciával rendelkező magyar munkavállalók megjelenése újdonság, a balatonszemesi étterembe jelentkezők között többségében ilyenek vannak. Vélhetően hasonló a helyzet a tágabb régióban is. A munkaerőhiány talán megszűnőben, de lett helyette energiaár-robbanás, az új szerződések most lépnek életbe az ágazati szereplőknél. Vendéglősök és szállodások kapják sorra az új gáz- és áramtarifákat, Csapody Balázsék például október elseje óta tízszeres gáztarifával, és hamarosan várhatóan öt-hétszeres áramköltséggel működtetik éttermüket és szállodájukat. Fotó: Nagy Norbert Az étlap árazása érzékeny kérdés, gyakorlatilag duplázni kellene az ételek árát, de azt a piac már nem fogadná el, különösen a belföldi turizmusból élő vidéki egységekben nem. Csapody Balázs szerint reális prognózis, hogy a szállodák negyede bezár, és a szezonálisan zárva tartó vidéki, illetve balatoni vendéglők mellett az egész éves üzemelésre törekvők közül is sokan lesznek, akik nem tudják majd finanszírozni a gyér forgalmú hónapokat. A turizmus-vendéglátásban ugyanakkor egymásnak adja a stafétabotot a munkaerőhiány és a munkanélküliség, de a továbbfoglalkoztatottak nem lesznek, nem lehetnek lényegesen olcsóbbak, hiszen saját megélhetési költségeik is emelkednek.

