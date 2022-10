Heti többnapos bezárással küzdenek az elszabadult árak ellen a mozik

A magas rezsiárak mellett úgy tűnik, egyre kevésbé éri meg a mozik üzemeltetése, ezért a Budapest Film három fővárosi filmszínházban – Corvin, Toldi és Puskin – is úgy döntött, hogy hétfőn és kedden zárva tart. A lépés alig pár nappal követi a Cinema City jegyáremelésről szóló döntését.

Fotó: Shutterstock

Az új nyitvatartás a Corvinban november 3-ától indul, míg a Toldi és a Puskin november 17-től tart zárva ezeken a napokon. A Budapest Film vezérigazgatója, Liszka Tamás az IGN Hungary kérdéseire elmondta, hogy az intézkedésekkel 25 százalékkal szeretnék csökkenteni a rezsiköltségeket, ami télen a korábbiak 8-10-szerese is lehet.

A zárvatartás a mozikhoz tartozó kávézókat nem érinti, ahogy a filmfesztiválokat sem, így megtartják mind a Verzió, mind a Corvin megnyitásának 100. évfordulóját ünneplő fesztiválok vetítéseit, míg a többit, a korábban hétfőre vagy keddre tervezetteket a hét többi napjára csoportosítják át.

A lépés a Művész mozit egyelőre nem érinti, ám a Budapest Film a forgalom és a rezsiköltségek alakulásának függvényében módosíthat a döntésen.

A filmszínházak már a járvány elleni védekezés céljából elszenvedett lezárásokat is megszenvedték, miközben az ugyanezen időszak alatt szárnyaló streamingszolgáltatók is egyre nagyobb veszélyt jelentenek a moziüzemeltető cégek profitjára. Ezt jelzi a magyar Cinema City tulajdonosának, a Cineworldnek a csődje, mely a hazai cég működését nem érinti, ugyanakkor érzékelteti az iparág problémáit.

A mozik világának háttérbe szorulását nem mindenki kívánja elfogadni, így a kisbefektetők által elindított mémrészvények szárnyalásának egyik főszereplője is egy moziüzemeltető volt, az AMC. Azonban a kisbefektetők lelkesedését hiába használta ki az újabb részvények piacra dobásával tőkét emelő vállalat, mára az árfolyam közel 90 százalékot zuhant a tavaly júniusi csúcshoz képest.

A szektor visszatérést segítheti az egyre jobban szétaprózódó streamingpiac, ami visszafoghatja ezen cégek jövedelmezőségét, csakúgy, ahogy a csupán a saját felületeken elérhető tartalmakra szánható összegeket. Ennek azonban egyelőre kevés jele van.

A mozikba visszacsábíthatják a látogatókat a 3D-s alkotások is, bár ezek közül igazán nagy sikerre talán csak az Avatar volt képes, amelynek készül a folytatása is. Talán az is segíthetne a mozik visszaszorulásán, ha a nagy stúdiók bátrabban vágnának új projektekbe, és nem csak a már bejáratott franchise-okat erőltetnék.