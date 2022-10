Míg néhány évtizeddel ezelőtt még csak a hollywoodi filmekben találkozhattunk rémisztő álarcok mögé bújt gyerekekkel és töklámpásokkal díszített házakkal, mára hazánkba is egyre jobban elterjedt szokássá válik ilyen módon is megünnepelni a mindenszentek előestéjét. Az amerikai kultúrkörben elterjedt halloween az elmúlt években szép lassan beszivárgott a magyar valóságba, s ma már nem lepődünk meg azon, ha október utolsó napján egy élő halottra maszkírozott alakkal, boszorkányokkal vagy épp vámpírokkal találkozunk az utcán.

Az amerikaiak komolyan veszik a halloweent, az otthonok horrorfilmbe illő dekorációt kapnak ilyenkor. Fotó: Roy Rochlin / Getty Images

A halloween szerves része a gyermekek csokigyűjtő akciója, az úgynevezett trick or treat (csokit vagy csalunk), amely nálunk is meghonosodni látszik. Számos családban, közösségben, szomszédságban szerveznek halloweeni programot, a tökfaragás mellett pedig egyre többen csokigyűjtést is tartanak.

Itthon is egyre több a „csokit vagy csalunk” akció

Bár a hazai édességgyártók még mindig elsősorban a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörre fókuszálnak, a kínálatukba évről évre egyre több, speciálisan erre az ünnepre készülő cukorka és csokoládé is bekerül. „Magyarországon – elsősorban a Mikulás népszerűségének köszönhetően – a szezonális édességek piacán még mindig a karácsonyi időszak a legerősebb, úgy látjuk, hogy egyre inkább van kereslet a más ünnephez kapcsolódó, például halloweeni termékekre is, vevőink is egyre nyitottabbak az ilyen típusú csokoládékra” – tudtuk meg a Nestlé Hungáriától.

A gyártó jelezte: az idén egy limitált kiadású édességgel készültek a szezonra, a különböző grafikai jelmezbe bújtatott kis csokoládészeletek a halloweeni tradíciókhoz kapcsolódóan akár pici ajándékként is könnyen osztogathatók.

A hazánkban működő áruházláncok tapasztalatai alátámasztják, hogy az amerikai példát átvéve a magyar vásárlók is egyre többet hajlandók áldozni a különböző halloween tematikájú termékekre. „Az ünnep népszerűségéből fakadóan októberben megnő a kereslet, a vásárlók a halloweeni dekorációs kellékek, valamint az alkalomhoz illő ételek, italok, rágcsálnivalók és édességek közül választanak a leggyakrabban” – közölte lapunkkal a Lidl Magyarország.

A hagyományos édességek mellett ilyenkor felkerül a polcokra a habcukorból készült vámpírfogsor, a töltött gumicukor és a tejcsokoládészem, a nyelvszínező cukorka, a tarantula alakú gumicukor vagy a cukorkákkal töltött műanyag tökfej és az édességgel töltött koponya is.

Az Aldiba is egyre többen térnek be a halloweeni édességekért. Extrém formákból pedig itt sincs hiány. Az egyesével csomagolt, ajándékozni, osztogatni való csokoládék, gumicukrok mellett különféle extrasavanyú cukorkák, szemgolyó alakú gumicukrok vagy például csontvázmintával dekorált csokoládék is szerepelnek a kínálatban.

A diszkontlánc szerint a hűvösebb idő beköszöntével minden évben megnő az édességek iránti kereslet, éppen ezért nehéz megítélni, hogy a vásárlók kifejezetten a halloweenhez köthetően mennyit fordítanak édességre. „A forgalom növekedéséből ítélve azonban egyértelműen látszik, hogy a halloweeni időszakban a vásárlók évről évre egyre többet költenek” – mutatott rá a VG-nek küldött válaszában az Aldi.

Háromszoros forgalomnövekedés a hazai piacon

Az Auchanban is jelentős forgalombővülést várnak október végéhez közeledve, a hagyományos sírdíszek és mécsesek mellett azonban egyre jobban fogynak a halloweenhez kapcsolódó áruk. „Az elmúlt években a vásárlói igény háromszorosára, négyszeresére nőtt ebben a szegmensben” – ismertette az áruházlánc. Számos olyan időszakosan kapható termékkel találkozhatnak a vásárlók ebben az időszakban, amelyek kifejezetten a halloweeni tematikába illeszthetők.

A csokoládék és a cukorkák mellett a különböző dekorációs termékek is kelendők ilyenkor. Népszerűek a lámpások, a maszkok, hajráfok, kalapok, valamint a különböző eldobható papírtermékek, szalvéták, ablakmatricák és lufik is.

Míg hazánkban egyelőre gyerekcipőben jár a mindenszentek előestéjéhez kötődő csokigyűjtés, a tengerentúlon igazi halloweeni őrület tombol ilyenkor. Amellett, hogy a házakat horrorfilmeket megszégyenítő dekorációval látják el a családok, a gyerekek csokigyűjtő akciójából is egyre nagyobb felhajtást csinálnak. A jelmezbe öltözött csínytevőket mérhetetlen mennyiségű édességgel árasztják el a szülők, a rokonság és a szomszédok.

A szemetesben landolnak az édességek

Egy, az amerikai sajtóban megjelent felmérés szerint az idén 172 millió amerikai ünnepli meg a halloweent, 95 százalékuk pedig vesz valamilyen édességet is, átlagosan 27,55 dollár értékben (11 600 forint).

Az Egyesült Államokban ebben az évben mintegy 10,5 milliárd dollárt (4426 milliárd forint) költenek a halottak napi ünnepkörhöz kapcsolódóan a fogyasztók, ebből 3,1 milliárd dollárt (1307 milliárd forint) tesz ki az édességekre fordított összeg.

Már itthon is egyre többen szerveznek jelmezes édességgyűjtő akciókat. Fotó: J. Countess / Getty Images

A tonnaszám vásárolt csokoládék és cukorkák egy része azonban sajnos a szemetesben köt ki, a gyerekek ugyanis nem mindent szeretnek, amit a felnőttek megvásárolnak ilyenkor. Halloween után körülbelül 400 millió dollár értékű édesség landol a kukákban.

Itthon is probléma az élelmiszer-pazarlás

Bár hazai vonatkozásban egyelőre nincsenek erre vonatkozó információk, az élelmiszer-pazarlás azonban itthon is jól ismert jelenség. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2016 óta követi nyomon a hazai háztartási élelmiszerhulladék-helyzet alakulását.

A Nébih friss kutatása szerint egy átlagos magyar állampolgár évi 65 kilogrammnyi élelmiszerhulladékot „termel”, amelynek jelentős része – több mint 25 kilogramm – egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne.

Noha az elmúlt években szép lassan elkezdett csökkenni ez a mennyiség, a pazarlás mértéke még mindig 245 ezer tonnát tesz ki évente, amellyel 450 ezer ember egy éven keresztül jól tudna lakni, napi háromszori bőséges étkezéssel számolva.

Halloween vagy halottak napja? A halloween hagyománya az ősi kelta kultúrkörben gyökerezik. Az autentikus ír ünnep elsősorban az angolszász országokban terjedt el. A kelták hite szerint ugyanis október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és beköltözhetnek az élőkbe, akik ezt megelőzve különféle maskarákba bújnak, hogy ezzel összezavarják a holtak szellemeit. Bár az eredeti pogány ünnep mélyen tisztelte az ősök szellemeit, a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, mára nagy divattá vált halloween azonban merőben elrugaszkodott a gyökereitől. A Wikipédia szerint az ünnep az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé Amerikában. A halloweeni fesztiválok legnépszerűbb elemei a boszorkányok, a kísértetek, fekete macskák, mitikus természetfeletti lények, tündérek, koboldok és egyéb rémségek. S hogy miért épp a sütőtök lett az ünnep szimbóluma? Az írek eredetileg karórépából faragtak lámpásokat, a tengerentúlon azonban a tök volt őshonos, a karórépát így felváltotta a tök, amelyből látványosabb lámpákat lehet faragni. A halloween ugyanakkor nem egyenlő a halottak napjával, amelyet a mindenszenteket követő napon, vagyis november másodikán ünneplünk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images)