Tavaly még a hetedik legkedveltebb belföldi turisztikai célpont volt Miskolctapolca az őszi időszakban, idén viszont nem került be az első tízbe sem a barlangfürdője miatt amúgy rendkívül népszerű település – tudta meg a Világgazdaság Kelemen Lilitől, a Szallas.hu sajtószóvivőjétől.

Időközben kiderült, hogy az utolsó pillanatban mégis megmenekül a régió turizmusa, amelyet a fürdő éltetett, és sikerül újranyitni október 28-án a központi attrakciónak számító létesítményt, amelynek költségeire a helyi vállalkozások, szállodai és vendéglátóipari cégek

48 óra alatt több mint 20 millió forintot adtak össze.

A fürdő december 31-ig üzemel, és remények szerint még tovább is, ezen dolgoznak a helyi önkormányzattal vállvetve.

Az év végi időszakig kitartani minden jel szerint érdemes, a Szallas.hu adatbázisában ugyanis már most 5 százalékkal több foglalást rögzítettek karácsonyra és szilveszterre, mint 2019-ben ilyenkor

– tájékoztatta a VG-t a cég sajtószóvivője. Kelemen Lili elmondta, hogy a közelgő hosszú hétvége is kiemelkedően erős forgalommal kecsegtet, igaz, az idén ez az egyetlen ilyen alkalom: október 23. hétvégére esett, tehát a mostani négy napra koncentrálódik az ünnepi utazási láz. Az őszi szünet, vagyis a jövő heti hétköznapok is az átlag feletti foglalási számot tükröznek – tudtuk meg.

A pontos ünnepi statisztika még készül a szállásközvetítő portálnál.

Fontos információ, hogy egyelőre nincs nyoma szállodabezárási hullámnak, legalábbis a hivatalos közlések szintjén. A Szallas.hu-n a vendégek az őszi időszakban csaknem 16 ezer belföldi szálláshely közül választhatnak.

A kínálatban több mint 900 a hotel. Ezek közül mindeddig kevesebb mint 1 százalékuk jelezte, hogy véglegesen bezár.

Nagyjából kétszer ennyien határozott vagy határozatlan időre csuknak be, viszont vannak köztük olyanok is, amelyek máskor is tartanak szezonálisan szünetet.

A rezsiválság miatt ideiglenes üzemszünetre vagy végleges kapuzárásra kényszerülő szállodák egy részének ismert a neve, miután már bejelentették a tervezett lépést.

A szállodaiparban a megsokszorozódott költségek, mindenekelőtt az áram- és a gázár brutális drágulása miatt (amit a munkaerőhiány még hatványozhat) a piaci prognózisok akár

a hotelek 15–20 százalékának bezárását is lehetséges forgatókönyvnek tartják,

miként azt Szigetvári József, a Szallas.hu vezérigazgatója is jelezte a VG-nek. A vidéki szállodák esetében még nagyobb a fenyegetettség, ott akár a hotelek 25 százalékára is lakat kerülhet időszakosan vagy beláthatatlan időre.

Az idei évet a szállodák többsége még kihasználja bevételszerzésre, de a jövő év első negyedére – mint arról korábban a szállodaszövetség elnöke is nyilatkozott a VG-nek – nőhet a bezárók aránya a holtszezonban kigazdálkodhatatlan költségek miatt.

A piaci pánik nyoma egyelőre nem látszik a szállásfoglalási rendszerekben, a hotelüzemeltetők az év végére fókuszálhatnak.

Az üzemszünetet már bejelentő szállodák között vannak, amelyek a zárva tartás idején a szükséges és lehetséges energetikai felújításokba kezdenek, olyan halaszthatatlanná vált beruházásokba, amelyek a következő időszak működési feltételeit optimalizálhatják – összegezte Kelemen Lili a helyzetet.