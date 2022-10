Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború által érintett szomszédos országoknak – mondta Varga Mihály Washingtonban, ahol a Világbank közgyűlésének alkalmával találkozott világbanki vezetőkkel. A pénzügyminiszter kiemelte: Magyarország eddig is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának, amelynek összege már meghaladta a 28 milliárd forintot.

Fotó: Shawn Thew

Washingtoni programja során Varga Mihály többek között Anna Bjerde regionális Világbank-alelnökkel is tárgyalt. A találkozón főképpen az orosz-ukrán háború gazdasági következményeit, valamint Ukrajna támogatásának témáját érintették a felek. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a régió energiabiztonságát és közlekedési kapcsolatainak fejlesztését célzó befektetéseket előtérbe kell helyezni. A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy hazánk eddig is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának: a magyar segítségnyújtás összege már elérte a 28 milliárd forintot, Magyarországra csaknem egymillió ukrán menekült érkezett.

Emellett jelezte, hogy a szomszédos tagállamok - így Magyarország is - számos olyan anyagi terhét viselik a háborúnak, amelyet más tagállamok nem.

Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború által érintett szomszédos országoknak – ezt a magyar pénzügyminiszter az Elena Bourganskaiaval, a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság alelnökével való tárgyalásán mondta. Varga Mihály a találkozón elmondta: hazánk készen áll arra, hogy az ukrajnai újjáépítést a régióban aktív, jó kapcsolatokkal és tapasztalattal rendelkező magyar cégek is segítsék. A pénzügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az újjáépítés során a kárpátaljai régió fejlesztése is elengedhetetlen. A felek áttekintették a Világbank azon programjait is, amelyeknek célja – összhangban a magyar állásponttal –, hogy a migrációs nyomást az érintett országokban megvalósított fejlesztésekkel, helyben nyújtott segítséggel enyhítsék.