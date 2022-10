Már a gyerekek uzsonnás dobozában is érződik az infláció

A kutatásból kiderül, hogy a magyar családok esetében 10-ből 9 szülő szokott tízórait csomagolni a gyerekének. Kétharmaduk péksüteményt tesz a táskába, majdnem 55 százalékuk gyümölcsöt és zöldséget, 35 százalék müzlit és zabszeletet és 21 százalék házi készítésű süteményt. A Pek-Snack Magyarország felmérése szerint minden kilencedik szülő készít be tejterméket is a gyereknek. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy egyre több család próbál spórolni a tízórain is, a növekvő infláció miatt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi adatai szerint több mint 26 éve nem volt akkora a fogyasztói árak emelkedése, mint idén szeptemberben.

Fotó: Shutterstock

A kutatásban résztvevők 42 százaléka állította, hogy szokott zsebpénzt adni a gyereknek,

33 százalék pedig azt is elmondta, hogy ez az összeg kevesebb, mint ezer forint. Huszonegy százalék biztosít ezer és kétezer forint közötti összeget az uzsonnára naponta, ennél többet pedig a válaszadók mindössze 3,6 százaléka ad egy iskolanapra.

Az infláció az uzsonnásdobozba is beszivárog

Az elszálló élelmiszerárak miatt a családok szinte minden szokásos kiadást kénytelenek átgondolni és mindenhol spórolni, ahol csak lehet. A Pek-Snack kutatása szerint mára

a szülők 73 százaléka nem készen vásárolt uzsonnát csomagol a gyerekének az iskolába, hanem saját maga készíti el a tízórait.

Huszonöt százaléka a szülőknek így is a boltban vásárolja meg a gyereknek a harapnivalót. Állításuk szerint ez így egyszerűbb és praktikusabb, de vannak akik időspórolás miatt döntenek a kész élelmiszer mellett. A megkérdezettek 2,7 százaléka viszont azt a választ adta, hogy mindenképpen lemondanak a vásárlásról, mert a jelenlegi helyzetben nem engedhetik meg maguknak.

Fotó: Shutterstock

Aki vásárol az általában péksüteményt, gyümölcsöt vagy előre csomagolt szendvicset vesz a gyerekének.

A péksütemény azért a legnépszerűbb uzsonnának való, mivel olcsó. A válaszadók több mint fele egy nap kevesebb mint ezer forintot költ ezekre a termékekre. Péksüteményt a legtöbben (40,5 százalék) élelmiszerboltból vásárolnak. Harmincegy százalék látványpékségből szerzi be és 21 százalék szupermarketből. A felmérés alapján a gyerekek is nagyon szeretik a péksüteményt. A legnépszerűbb a kakaós csiga, a második helyen pedig a sajtospogácsa áll.