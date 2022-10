Akár 40 százalékkal csökkenhet a fűtési költség ablakcserével és a termosztát 22 Celsius-fokról 20 Celsius-fokra állításával – hívta fel a figyelmet a Velux az év végéig igénybe vehető állami otthonfelújítási program kapcsán. A támogatásra jogosultak a nyílászárók cseréjét fele részben állami támogatásból is finanszírozhatják, és erre még éppen elegendő idő van az év végéig meghúzott határidő előtt.

Egy tetőtéri ablakcsere után 1-2 fokkal is lejjebb lehet tekerni a termosztátot anélkül, hogy a komfortérzet csökkenne, ráadásul a beruházás akár egyetlen nap alatt is elvégezhető. Az ingatlantulajdonosok így még a fűtésszezon kezdete előtt élhetnek a támogatással és elvégeztethetik az anyagilag is rövid idő alatt megtérülő beruházást.

Az európai energiakrízis miatt még inkább központi szerepet kaptak azok a klímaváltozás kapcsán előtérbe került megoldások, amelyekkel csökkenthetők az otthonok fenntartási költségei.

Megfelelő tervezés révén a korszerű ingatlanokban sokkal kevesebb energia felhasználásával is el lehet érni ugyanazt a komfortérzetet, ami sokakat ösztönöz az energiahatékonyságot javító beruházásokra, például a régi, huzatos ablakok lecserélésére.

A lakhatási költségek előteremtése az EU-n belül is sokak számára jelent nehézségeket: már a pandémia előtt is az EU-ban élők 9,4 százalékát érintette a lakásköltség-túlterheltség, vagyis ennyien voltak, akik jövedelmének több mint 40 százalékát a lakhatási költségeik tették ki. Az épületek korszerűsítésével ezek a kiadások csökkenthetők, megtérülnek az egyénnek és a közösségnek is

– hangsúlyozza Katona Márton független pénzügyi szakértő.

A Velux mérései szerint már két tetőablak cseréjével akár 11 százalékkal is csökkenthető a szükséges fűtési energia az adott szobában, az ablakok hővesztesége pedig akár 60 százalékkal mérsékelhető.