Az infláció fokozatosan, de növekszik, az energiaárak és rezsiszámlák összege is emelkedik, az élelmiszerárak is napról napra magasabbak. Egyelőre jelét sem látjuk az enyhülésnek. A gondos költségvetés vezetése, minden kiadás megtervezése és a spórolás átmenetileg segíthet, de belátható, hogy a legjobb megoldás a plusz bevételi forrás keresése. Ehhez hozzájárulhat a passzív bevételi források kialakítása is.

De mit is jelent pontosan, hogy egy bevételi forrás passzív vagy aktív?

A HOLD Alapkezelő magánszemélyeknek szánt pénzügyi lexikonja szerint passzív jövedelemnek nevezzük „…azokat a bevételi forrásokat, amelyek megszerzéséhez nem kell jelentős időt és energiát befektetnie a passzív jövedelem élvezőjének…” – hazánk egyik legnagyobb független alapkezelőjének Lexikona szerint továbbá – „…a definíció nem egzakt, és ennek megfelelően nincs egyértelmű határvonal az aktív és a passzív jövedelmi források között. A köznyelvben a passzív jövedelem legtöbbször a tőke és befektetések után elért hozamot, jogdíjakat, vagy az egyéb szellemi tulajdon után járó bevételt takarja. A passzív jövedelem lehet elsődleges bevételi forrás vagy az aktív jövedelem kiegészítése is.” Ennek megfelelően azt nevezzük aktív bevételi forrásnak, amire a legtöbb időt, energiát áldozzuk, azért, hogy bevételhez jussunk, vagyis nagyon leegyszerűsítve legtöbbünknek ezt jelenti a fő állása után kapott fizetés, vagy a vállalkozásából befolyt leadózott összeg. A passzív jövedelem magában foglalja az összes a munkaadótól vagy vállalkozástól eltérő forrásból származó rendszeres bevételt, keresetet.

Mindenekelőtt érdemes leszögezni, hogy valóban 100 százalékig teljesen passzív jövedelem – bármennyire is jól hangzik – nem létezik.

Azt el tudjuk érni – például online oktatási anyagok elkészítésével és értékesítésével –, hogy némi előzetesen befektetett munka árán, a későbbiekben könnyebben jussunk bevételhez. Vagyis az oktatási anyagot megveszik az érdeklődők, ahol már alig kell jelen lenni a folyamatban.

Értékelhetjük tehát a passzív jövedelmet egyfajta üzleti modellnek is, ami jórészt önfenntartó, hiszen az előzetes befektetés, hosszú távon, folyamatos nyereséget generál.

„Egy passzív jövedelmi forrás sikeressége minden esetben a saját képességeinktől és tudásunktól függ. Nem biztos, hogy egy módszer két különböző embernek ugyanolyan eredményeket fog biztosítani” – magyarázza Gere Attila, a Financer.com Magyarország vezetője. „Ha szubjektíven közelítjük meg a kérdést, akkor általában a működő passzív jövedelmi források azok, amelyek területén tapasztalattal rendelkezünk. Objektív szempontból azt lehetne elmondani, hogy az újonnan megjelent lehetőségek kihasználásával általában nagyobb sikert lehet elérni. Ha új a piac és kicsi a konkurencia, akkor nagyobb esélyünk lehet a sikerre, ami azt jelentené, hogy a passzív jövedelmi forrás jobban működik.”

Általánosságban elmondható, hogy a passzív jövedelmi lehetőségek ugyanolyan feltételek mellett bárhol működnek a világon, egy fejlődő országban Ázsiában, Amerikába vagy Európában egyaránt. Az adott ország, területi adottságain nem tudunk változtatni, ezért abból kell a legtöbbet kihozni, ami rendelkezésünkre áll.

Leegyszerűsítve, egy olyan országban, amelynek nincs tengerpartja, kevésbé fogunk jet ski bérbeadással pénzt keresni, mint a Balatonnál, vagy az Adriai-tengernél.

Alkotás és befektetés - a passzív jövedelem fajtáit két csoportba sorolhatjuk

A tudás és a kreativitás értékesítése az egyik nagy csoport. Ebben az esetben szellemi termék készítése és értékesítse történik. Ide tartozhat az online oktató anyagok készítése, a szövegírás, zenei jogdíj például. A másik nagy csoport a befektetés, pénzbeli invesztálás. Vagyis a meglévő tőkét felhasználva jutunk plusz betételhez. Tipikusan ide sorolható például az ingatlan bérbeadás.

Ezek a passzív jövedelmi források főbb fajtái

A fenti két nagy csoportban lényegében tőke-, munkajövedelem alapú, és/vagy szerzői jogdíjakon alapuló jövedelemfajtákat tudunk megkülönböztetni. De nézzük néhány konkrét példát is ezekre a passzív jövedelem fajtákra. Bár az egyszerűség és az átláthatóság okán készült a csoportosítás, ez nem jeleni azt, hogy egy adott tevékenység ne kerülhetne be akár két csoportba is egyszerre.

Gyakorlati példa munkajövedelemre – az időráfordítás

A webshop üzemeltetés

Egy könnyen automatizálható vállalkozási forma. Akár egy saját ötleten alapuló termékről, akár viszont értékesítésről van szó, készülhet webshop, aminek üzemeltetését akár teljes mértékben átadhatjuk egy úgynevezett fulfillment cégnek, akik a terméket raktározzák, kipostázzák, intézik a vásárlással kapcsolatos teendőket, vagyis webshop logisztikával foglalkoznak. Ilyen cég az Ilogistic, Frisbo. De akár felvehetünk segítséget csak a postázásra is, a többi teendőt magunk ellátva. Utóbbi megoldás persze több energiát vesz igénybe.

Affiliate marketing, vagyis röviden partnerprogram

Ez egy speciális értékesítési forma, lényegében más termékét kell eladni reklámozással, a vásárlásokból pedig jutalék származik. Ehhez általában olyan követőbázist, közösségi média csatornákon létrehozott csoportokat, weboldalt kell kialakítani, ahol a vásárlók lesznek a követőkből. Lényegében egy magánszemély saját felületeiről átirányítja a forgalmat az adott megbízó cég – ez általában egy webáruház – webhelyére egy speciális hivatkozások segítéségével, majd a vásárlások után közvetítői díjat kapunk. „Mi lenne, ha bármikor, bárhonnan pénzt kereshetne – még alvás közben is?” – állítja az affiliate marketinget hosszasan bemutató cikk, a Bigcommerce oldalán.

Domain és nicknév értékesítés

Ma már teljesen természetes, hogy egy cégnek a neve alatt fut saját weboldal, Facebook, Instagram esetleg Tiktok fiók. De korábban ez nem volt ennyire egyértelmű, ezért aki élelmes volt megvette a népszerű vagy hasraütésszerűen kiválasztott domian neveket, majd azokat magas összegért értékesítette az úgymond tulajdonosának, akik nem voltak elég gyorsak. A közösségi média platformokon különböző nevek lefoglalásával lehet még jövedelemre szert tenni, mondjuk egy Instagram fiók gyors létrehozásával.

Fotózás stúdióban, szabad téren, rendezvényeken. Ha például családi fotózások, esküvők a fő profil, ott természetesen magasabb a befektetett energia, hiszen a helyszínre való kiszállás nem spórolható meg. De, ha különböző hangulatképeket, természetfotókat, stúdióban egyszerre sok beállítással készítünk tárgyfotókat, azokat fel lehet tenni különböző stock fotó ügynökségek – Shutterstock, Depositphotos – adatbázisába. Ezekkel a fotókkal több munka nincs, emennyiben valakinek megtetszik és megveszi, bevételünk származik belőle.

Online kérdőívek kitöltése. A véleménynyilvánítás és a piackutatásban való részvétel is egy módja lehet a passzív jövedelemszerzésnek. Rengeteg cég – Ipsos iSay – foglalkozik azzal, hogy online felületen tesznek közzé kérdőíveket, amiket ki lehet tölteni.

Gyakorlati példa szerzői jogdíjakra – a tudás kamatoztatása

Online oktatás, oktató anyagok készítése. Az online oktatás már a koronavírus és home office világa előtt is egyre népszerűbb lett, hiszen bátran tanulhatott valaki például egy amerikai egyetem kurzusán algebrát Magyarországról, ha ahhoz volt kedve. Sok esetben gyorsabban és időhatékonyabban lehet online tanulni számos dolgot, sőt vannak olyan területek – marketing, informatika – amik olyan gyorsan fejlődnek, hogy sok esetben nincs is idő hagyományos tankönyvek készítésére. Az online oktatóanyagokat el kell készíteni, időt kell rájuk szánni és energiát kell bele fektetni, de elkészültük után egy weboldal, letölthetőség, fizetési forma szükséges csak, és értékesíthető a produktum.

„Kijelenthető, hogy a passzív bevételhez ez az iparág áll az egyik legközelebb” – állítja Molnár Dávid a Targeter Üzleti&Marketing Tanácsadó cég egyik tulajdonosa, akik egészen közeli szemszögből tudnak nyilatkozni az online oktatás, mint passzív bevételi forrás témakörben, hiszen maguk is létrehoztak egy Business Pro, online szakmai kurzust. „A termék (az online tanfolyam - a szerk.) a végtelenségig skálázható, hiszen magát a tananyagot csak egyszer kell “legyártani”, az internet segítségével pedig számtalan emberhez juttatható el jelentős ráfordítás nélkül.”

Érdekes példája az online tanfolyamok értékesítésének, mint a passzív jövedelem, mind a befektetett munka, mind a profitszerzés szemszögéből a Udemy.

„Itt az is előfordul, hogy több százezren vesznek meg egy-egy kurzust — még ha csak 10 dollárért is, ennyibe kerülnek a kurzusok például Black Friday alkalmával. Könnyen kiszámolható, hogy az a több száz millió forint, amit egy top tanfolyam hoz, egy átlagembernek az egész élete során ledolgozott munkájának összbevétele. 40 évnyi munka, egyetlen kurzusból!” — mondja Molnár Dávid.

Mindezektől függetlenül frissíteni kell a tananyagokat, marketing/reklám kampányt kell szervezni az eladásokhoz, tartani kell a kapcsolatot a tanulókkal. Teljesen, 100 százalékig passzív jövedelemforrás sosem lesz egy online oktató oldal, de a befektetett munka megtérül.

Főleg akkor, ha a kurzus örökzöld tudásra épül és minőségileg is rendben van. Ekkor ugyanis sokkal kevesebb utómunkát igényel, mint egy gyorsan összecsapott, mindig csak az aktualitásokra — és az alapelvek helyett a pillanatnyi taktikákra — építő tanfolyam

– mondta el tapasztalatait Molnár Dávid. „A teljesen passzív bevételt nagyon nehéz elérni, mert ha kivonjuk magunkat a munkából, mikor piacvezetővé válunk, akkor előbb-utóbb a vállalkozás leamortizálódik, eljár felette az idő, a konkurencia pedig folyamatosan fejlődik, ezáltal egy idő után megelőz.” Vagyis néhány évig biztosan tud úgy működni egy vállalkozás, hogy passzív jövedelemre tegyünk szert, de évtizedekig semmiképpen sem!

Online könyvek, pdf-ek, kisokosok írása is bevállalható az online tanfolyamok mellett. A kettő kiegészítheti egymást. A tanfolyamokhoz szükség lesz oktatóanyagokra, de a szaktudásunknak megfelelő témában könyvek, leírások készítése és értékesítése működhet önmagában is.

Szövegírás, blogolás. Bár ez egy külön szakma, sokaknak természetes érzékük vagy különleges humoruk, tudásuk van, amit írásba lehet önteni és közzé tenni.

A szövegírás legtöbb esetben egy bárhonnan, bármikor végezhető tevékenység, jó kiegészítő jövedelemforrás. A blog írás pedig – annak, aki szeret írni – kikapcsolódás és szórakozás, amivel esetleg pénzt is lehet keresni, ha megfelelő kattintásszámot ér el a weboldal és lehet rá hirdetéseket tenni, ami után bevétel jár. Hazánkban az egyik legrégebbi felület, ahol nagyon kis erőfeszítéssel blogot lehet indítani, a blog.hu. Itt lényegében egy regisztrációra van szükség és máris van egy felület, ahol megoszthatjuk gondolatainkat.

Vlogolás, YouTube csatorna indítása. Az alapelve hasonló a szövegíráshoz, blogoláshoz, de ebben az esetben a produktum nem szöveges, hanem képi. Népszerű videók, látogatott YouTube csatorna készítésével és fenntartásával a megtekintések után lehet bevételhez jutni.

Jogdíjak. A zeneszerzőknek például minden esetben, amikor lejátsszák valahol dalukat jár jogdíj, amennyiben szerzeményüket bejelentik az Artisjus felületén. Egy zene megkomponálása, szöveg megírása nem kis feladat, de hosszútávon remek passzív bevételi forrás válhat belőle.

Grafikai munkák eladása online felületeken. Sok esetben egy egyedi grafika elkészítése és kinyomtatása rengetek költséggel jár. Ennek kiváltására teljesen nem alkalmas, de egy olcsóbb alternatívja lehet, ha kész grafikai elemeket vásárol valaki, az erre szakosodott online felületekről. Ilyen felület például az Etsy, ahol nem csak kézműves termékekkel, de renget kész, letölthető grafikával is lehet találkozni. A grafikákat egyszer el kell készíteni, de a feltöltésük után már csak a vásárlónak – a készítőnek nincs, illetve csak annyi, hogy várja a pénzt – van vele dolga, mikor kifizeti. Sőt arra is van példa, hogy igen jövedelmezőre sikerül egy Etsy fiók.

Gyakorlati példa tőkejövedelemre – a pénz kérdése

Az ingatlanok bérbeadása az egyik leggyakoribb passzív jövedelemforrás. Egy szoba, lakás, ház, nyaraló kiadása nagy kezdőtőkét kíván, de egy lakás hosszútávú bérleti szerződésének megkötése után, - amennyiben körültekintően lett kiválasztva a bérlő – havi fix plusz jövedelem folyik be, amivel minimális – számlák fizetésének ellenőrzése, bérlemény, bérlő időnként ellenőrzése – a teendő.

Ez a fajta tőkealapú passzív jövedelemforrás a KSH és az ingatlan.com statisztikái szerint is nagy népszerűségnek örvend. 2021-ben Budapesten 47 ezer, megyei jogú városban 17,6 ezer, a többi városban 7,2 ezer, községekben 0,8 ezer kiadó lakás közül válogathattak az albérletkeresők, ennyi helyre folyt be passzív jövedelem a lakáskiadásokból. „A főváros dominanciája miatt a megfigyelt hirdetések túlnyomó többsége (94 százaléka) többlakásos épületben lévő lakásokra vonatkozott, a fennmaradó 6,3 százalék esetében családi házakat hirdettek meg. Budapesten a kiadó lakások mindössze 2,9 százaléka volt családi ház. A fővárosban a hirdetések 41, országosan 43 százaléka származott magánszemélyektől 2022 első hónapjában” – olvasható a KSH statisztikáiban.

Parkoló, garázs, tároló, raktár bérbeadása. Ezekben az esetekben az alapvető működés pontosan ugyan az, mint lakás bérbeadásakor. Lényegi különbség, hogy sokkal kisebb kezdőtőke szükséges egy garázshoz, mint egy komplett lakáshoz.

Ennek megfelelően a befolyt bevétel is kevesebb, de az nagyon közelít a teljesen passzív jövedelem fogalmához.

Pénzügyi befektetések. Ehhez szintén kell kezdőtőke, de annak mértéke változhat. Kisebb összegekből is lehet kötvényeket venni, de nagyban is lehet gondolkodni akár rögtön Apple részvényekbe is be lehet fektetni. Ennek a passzív jövedelemforrásnak a hátránya, hogy nagyfokú pénzügyi vagy üzleti tudást igényelnek, ellenkező esetben nagy pénzösszegeket lehet elbukni. Pénzügyi befektetés lehet például a kockázati tőkebefektetés, cégek részvényeinek felvásárlása, kötvények, egyéb befektetések – arany, platina, gyémánt –, kriptovaluta vásárlása.

Ingóságok – eszközök, gépek, személygépkocsik – bérbeadása is lehetséges. Manapság már szinte bármit bérelhetünk óradíjas, napidíjas vagy egyéb konstrukciókban, annak, hogy mit adnak bérbe, szinte csak a képzelet szab határt. Bérelhető az utánfutótól kezdve, a fűkaszán, a parkettacsiszolón, a szoftvereken, a drónon, a kárpittisztítón át, a babamérlegig minden. Bármilyen géppark összeállítása nagy tőkebefektetést igényel, a bérbeadás koordinálni is kell, de az adott eszközzel tényleges munka elvégzése időben sokszorosa lenne, mint a teendők annak bérbeadásával.

Föld bérbeadása is lehetséges. Amennyiben valakinek több hektárnyi műveletlen földje hever parlagon vagy azért, mert nincs kapacitás a megművelésre, vagy esetleg nincs tudás hozzá. A legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy mégis jövedelem származzon belőle az az, ha bérbe adjuk megművelésre. Kérhető bérleti díj, és/vagy akár jutalék is a gazdálkodás hasznából.

Mindenki belevághat vagy nem mindenkinek való?

Alapvetően semmilyen élethelyzet, esetleg kor vagy nem se nem hátrány, se nem előny. Némi kreativitással előnyt lehet kovácsolni szinte mindenből. A sikerhez sok befektetett időre - és/vagy pénzre - lesz szükség, de ha nem adjuk fel a célunkat, akkor a befektetett idő megtérül. “Nyilvánvaló, hogy főállás és gyerek mellett kevesebb időnk marad erre a tevékenységre, mint mellékállás mellett 20 évesen, ezért minél hamarabb kezdünk bele valamibe, annál könnyebb lesz az adott területen sikert elérni.” - mondja Gere Attila. Ha heti pár órát fordítunk egy olyan tevékenységre, amivel passzív jövedelemre tehetünk szert, akkor már az emberek 90 százalékánál többet megtettünk a célunk elérése érdekében.

Ez jó példa erre a gyerekeknek szóló videók gyártása, magyar nyelven. Körülbelül 10 évvel ezlőtt az videómegosztókon, például a YouTube-on is, alig voltak videók, ahol magyar nyelvű gyerekdalokat énekeltek. “A gyerekeinknek énekelt dalokat felvehettük volna videóra, a háttérbe eleinte pedig bármilyen játszós videót bevághattunk volna. A kezdeti sikert követően a reklámokból szerzett bevételt animációs videók készítésére költhettük volna, ezzel növelvén a csatorna és videók értékén.” - magyarázza Gere Attila. Az ilyen videóknak most milliós megtekintésük van, és még több millió megtekintésük lesz a jövőben. Ezek a tartalmak örökzöldek, mindig lesz rájuk kereslet, a bevétel ezért folyamatosan nőni fog. Egy ilyen jellegű YouTube csatorna akár több tízmillió forintos bevételt termelhet évente, holott egy egyszerű ötleten alapszik. De a tökéletes időzítéssel kombinálva, szemmel látható összegeket lehet rajta keresni.

Passzív jövedelem: mi a helyzet az adózással?

Be kell vallani mindent! Fontos kiemelni, hogy a passzív jövedelemforrások adózását és könyvelését el kell különíteni annak megfelelően, hogy aki jövedelemre tesz szert, az vállalkozás, egyéni vállalkozó vagy magánszemély minőségben van. Amennyiben egy vállalkozás termel passzív jövedelmet az pontosan úgy fog adózni, mint bármely más főtevékenységből származó jövedelme után, és a könyvelésben is ugyanúgy bevételként jelentkezik, mint más főtevékenységből származó bevételét.

Lehet ez a cég KIVA, TAO vagy egyéni vállalkozás is. Magánszemély esetében külön-külön kell megvizsgálni, hogy az adott tevékenységből származó passzív jövedelem SZJA köteles vagy sem.

Amennyiben nem keletkezik a bevétel után adófizetési kötelezettség, akkor azt nem is kell szerepeltetni az adóbevallásban. Minden olyan jövedelmet, ami után adózni kell, az éves személyi jövedelemadó bevallásban kell szerepeltetni, különböző sorokban, attól függően, minek minősül a jövedelem, magyarázzák a Számlázz.hu, valamint a Riport Applications szakértői.

„A magánszemélyek minden típusú jövedelmét – legyen az munkaviszony, megbízási díj, osztalék, ingatlan bérbeadás stb. – mindig az szja-bevallásban kell feltüntetni. Vannak bizonyos bevételek, amelyek adómentesek. Az alkalmazotti jövedelmek esetében mivel a munkáltató havi bevallást ad be az adóhatóság részére, a munkaviszonyból, megbízási jogviszonyból származó jövedelem meg fog jelenni a NAV által elkészített szja-tervezetben. Az egyéb jövedelmek bevallását – mivel azokról az adóhatóság nem tudhat előre – önbevallás útján kell teljesíteni” – magyarázza részletesebben a magánszemélyek adózását a Számlázz.hu.

Tevékenységtől függően más-más az adózás

A Számlázz.hu szakértői elmondták, hogy a fenti példák mentén csoportosítva, adott tevékenységek esetében egységesen elmondható, hogy adózásuk függ attól, hogy a jövedelmet ki juttatja a passzív jövedelem után adózónak. Amennyiben jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó fizeti ki a jövedelmet, akkor az adókat ők fogják levonni. Itt beszélhetünk munkaviszonyról, megbízási díjról egyaránt, valamint SZJA és járulékok megfizetését is figyelembe kell venni. Ebből következik például, hogy magánszemély magánszemélynek nem tud munkát adni plusz tevékenységért sem, hiszen nincs ki befizesse az adót.

Ezek a különbségek, az eltérő fajtájú passzív bevételi források könyvelése között, amennyiben:

ingatlan (lakás, garázs, telek) bérbeadásról van szó: önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, a megrendelő vonja le az adót

affiliate, MLM tevékenységről van szó: annak függvényében, hogy milyen formában végzi valaki ezt a tevékenységet, például adószámos magánszemélyként önálló tevékenységből származó jövedelemként adózik, magánszemélyként egyéb jövedelemként adózik, illetve amennyiben egyéni vállalkozóként vagy cégként végzi adott tevékenységet, akkor az egyéni vállalkozóra vagy cégre vonatkozó adózás szerint kell bevallani a jövedelmet

eszköz, jármű bérbeadásról van szó: ingó vagyontárgy bérbeadás önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, persze ezt is lehet egyéni vállalkozóként végezni

online oktatásról van szó: mivel itt a megrendelők - oktatáson részt vevők - vélhetően magánszemélyek, ezért mindenképpen csak vállalkozási formában lehet ilyen tevékenységet végezni, a vállalkozási forma már nincs megkötve

online tartalomszolgáltatásról (SEO, szövegírás), online vagy egyéb marketing tevékenységről vagy influencerkedésről van szó: vállalkozási formában vagy, ha nincs vállalkozása akkor az SZJA törvény szerint egyéb jövedelemnek minősül

részvény, állampapír, kripto vásárlásról és/vagy eladásról van szó: részvény, állampapír esetében általában a szolgáltató - bank, bróker - kifizetőnek minősül így nincs bevallási teendő, kriptoeszközök eladása esetében a megszerzett jövedelem után 15 % SZJA-t kell befizetni, a bevételből levonhatók a kriptoeszközre fordított kiadások, érdemes tudni, hogy kriptoeszközre esetében van adómentes rész, amennyiben az ügyleten realizált jövedelem a minimálbér 10% -a alatt van és az ilyen bevételek éves összege nem éri el a minimálbér összegét.

Vannak bizony csapdák, ha a témában keresgélünk

Ahogy kezdtük írásunkat, valóban, 100 százalékig passzív jövedelemforrás nem létezik, minden plusz bevétel termeléséhez valamilyen idő, tudás és/vagy pénzráfordítás szükséges. Az az adott tevékenységtől függ, hogy ez mennyi, de sajnos nulla befektetéssel, nulla jövedelemre lehet csak szert tenni. Mivel az egy nagyon jól hangzó állítás, hogy munka nélkül lehet plusz bevételhez jutni, ezért megjelentek az interneten – főleg YouTube videók és hirdetések formájában – olyan oktató vagy tájékoztató jellegű videók, amik azt sulykolják, hogy ez lehetséges. Vannak valóban értékes tartalmak, amik korrekt felvilágosítást adnak a témában, viszont, ha olyan hangzatos szlogenekkel találkozunk, mint:

„akkor is pénzt termel, ha te éppen alszol, vagy vakáción vagy”

„hogyan csináltam, és hogyan csinálhatod”

„hogyan építs brutális passzív jövedelmet”

„nekem sikerült, neked is sikerülhet”

„hogyan építettem teljesen automatizált vállakozást”

el kell kezdeni gyanakodni, hogy a videó csak azért került fel az internetre, hogy a készítője gazdagodjon, esetleg valamilye más átverésbe, piramisjátékra épülő csalásba futottunk bele.

Mik azok a csapdák még, amikbe bele lehet sétálni? Vagyis mi az, ami passzív jövedelmi forrásnak tűnik, de kiderülhet, hogy olyan átverés van a háttérben, amire nem is gondoltunk.

„A passzív jövedelmi források általánosságban működnek, viszont az egyik legnagyobb csapda szerintem az, ha nem tudjuk kellőképpen felmérni a helyzetet” – mondja el a témában véleményét Gere Attila. „Ha nem vagyunk naprakészek és nem követjük a piac működését, akkor egy rég lejárt módszerről is azt gondolhatjuk, hogy még mindig sikert lehet vele elérni. A kitűzött eredményeinket akkor érhetjük el, ha mindig egy lépéssel mások előtt haladunk.” Ha sok pénzt keresek a tőzsdén, akkor minden energiámat abba fektetem, hogy a jól bevált stratégiámat fejlesszem, és még több pénzt keressek.

Ha már nem annyira sikeres a stratégiám vagy a piac épp csökkenő trendben van, akkor lehet jobb ötletnek tartom, ha valami mással próbálok pénzt keresni: például megtanítom másoknak a tőzsdézést. A legtöbb tanítványnak viszont nem lesz akkora sikere, mint nekem, mivel jelenleg nem olyan az időzítés, mint amikor én elkezdtem a befektetést. Az emberek számára emiatt nagyon könnyű lesz rosszul megítélni a helyzetet

– magyarázza tovább a Financer.com Magyarország vezetője.