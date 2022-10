A legutóbbi jegybanki döntés óta újra megugró referenciamutatók miatt kamatstop nélkül az érintett jelzáloghitelesek már 19-20 százalékos kamattal fizethetnék a kölcsönüket. Ez egy 15 milliós lakáshitel esetében 76 ezer forintos plusz kiadást jelentene havonta – ismertette a Bank 360 kalkulációja. A közlemény rávilágított arra, hogy a védelmet élvezők jól járnak most már 2023. június végéig, akik viszont a kamatstop első félévében inkább fixáltak, most verhetik a fejüket a falba.

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet/Illusztráció

A kormány pénteki rendelete alapján 2023. június végéig meghosszabbítják a kamatstopot. Ez ráadásul már nemcsak a legfeljebb egyéves kamatperiódusú, referenciamutatóhoz kötött jelzáloghiteleket törlesztő adósokat kíméli meg az elszállt kamatok okozta többletköltségtől, hanem novembertől a 3 és 5 éves kamatperiódusú lakáskölcsönt fizetőket is.

A különbség a 2021. október végi értéken fixált és az aktuális referenciakamat között már eddig is hónapról hónapra emelkedett, a jegybank múlt heti döntése után pedig még ehhez képest is jelentős ugrásnak számít.

A Bank360 összefoglalta, hogy a kamatstop nélkül a jelenlegi állás szerint

október végén nem a 2,4 százalékos, hanem a legutóbbi jegybanki döntés után 16 százalékra ugrott referenciakamat alapján határoznák meg a törlesztőrészletét.

Nem mindenki jár jól a kamatstoppal

Habár az jól kirajzolódik, hogy a kamatstop fenntartása kihúzza a csávából azokat az adósokat, akik változó kamatozású jelzálogkölcsönt törlesztenek. Számukra a felvett hitel kondícióitól (hitelösszeg, futamidő) függően havonta több tízezer forintot spórol meg a kamatplafon. A tovább nyújtott, legalább 2023 június végéig meghosszabbított kedvezmény pedig azt üzeni nekik, hogy meg is éri fenntartani ezt az állapotot, amíg lehet.

A meglévő kölcsön kiváltása vagy a kamat piaci szinten való fixálása jelentős plusz költséggel járna a most fizetendő törlesztőhöz képest.

Ha valaki biztosan tudja, hogy nyolc hónapig még élvezheti ezt a kedvezményt, akkor érthető, ha nem váltja át a hitelét fixre. Mindezen felül most arra sem ok nélkül számíthat, hogy jövő júliusra esetleg már csökkennek a kamatok, de legalábbis nem lesznek rosszabbak, mint most, így fixálni is kedvezőbb lesz akkor.

Most azok lehetnek igazán bosszúsak, akik az eredeti, féléves kamatstop alatt az emelkedő kamatokat látva fixálták a hitelüket arra számítva, hogy a kamatstop végén majd megugranának a költségeik. Erre kormányzati nyomásra még extrán kapacitálták is őket a bankok.

A Bank360 szerint akik hallgattak a szóra, és fixált hitelre váltottak, vállalva a magasabb költségeket, azok most átverve érezhetik magukat. Ha ugyanis nem csinálnak semmit, akkor most 2023 június végéig élvezhetnék a kamatstop miatti alacsonyabb törlesztőket, ehelyett nyöghetik a már magasabb piaci kamaton fixált kölcsönük drágább részletét.

A kamatstop meghosszabbításával összességében minden hónapban egyre többet nyernek azok, akik a piaci kockázat, illetve a bankok részéről kötelezően kiküldött figyelmeztetések ellenére megtartották a kevésbé kiszámítható feltételeket.