Dicsőséges ez a nap és méltó ez a helyszín – kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök Zalaegerszegen, a Mindszenty Józsefről elnevezett látogatóközpont átadásán. A kormányfő ünnepi beszédében kiemelte, az itt élő emberek semmit nem felejtettek a forradalom után. Szerinte a zalaiak azon kevesek közé tartoztak, akik a kommunista pártállamban ellenzéki képviselőt juttattak be a parlamentbe, de a zalaiak első között mondtak nemzet a kommunista pártrendszerre.

Nem értik, hogy Budapest nem azonos az országgal, 1956 az egész nemzeti forradalma volt

- szúrt oda azoknak a kormányfő, akik szerint "csak Zalaegerszegen" mond idén beszédet. A miniszterelnök kiemelte, hogy a nagy katolikus egyházfők Mária országát, Magyarországát szolgálták, szerinte a legnagyobb magyar egyházfők mindig prófétaként vezették a népet. "Mindszenty József ilyen főpap volt, mindig teljesítette hazája iránti kötelességét is" - tette hozzá. A bíboros 1956-ban is folytatta a munkát, kiállt Magyarország szabadsága mellett, amikor a nyilasok törtek rá, de akkor is, amikor a kommunisták megkínozták és fogságba vetették. A kormányfő szerint ő volt az, aki először mondta ki, hogy forradalom volt 1956-ban és nem ellenforradalom.

A miniszterelnök szerint a "mi tragédiánk", hogy az oroszok segítségével a kommunisták visszatértek, és ott folytatták, ahol abbahagyták. Dicsőség a hősöknek - mondta.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy tartozásunk van a zalaiak felé. Jelezte, hogy a nemzeti kormány sokat tett azért, hogy Zala vármegye visszatérjen a fejlődés útjára. A város egyre szebb, a megye eközben ipari központtá válik - mondta a miniszterelnök.