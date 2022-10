A kormányfő az önkéntes katonai szolgálatot vállalók eskütétele, valamint a Lynx harcjárművek átadása alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédében kiemelte: ideje feléleszteni magunkban a katonaszellemet, mert az a nép, amely nem képes erre, „a jövőben bizonyosan elbukik majd”. Vannak olyan nemzetek, amelyek már megkezdték a felkészülést, és „mi sem maradhatunk le ebben” – jelentette ki Orbán Viktor. Mint hangsúlyozta: „nem dughatjuk strucc módjára homokba a fejünket”, és ha így megy tovább, a szankciók megrendítik Európát, ráadásul úgy tűnik, elhúzódó háborúra kell berendezkedni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A miniszterelnök kifejtette: most esküt tett közel 250 önkéntes katonai szolgálatot vállaló fiatal, ami önmagában elég ok az örömre, bár kellene még néhány ilyen zászlóalj. De emellett most lépnek szolgálatba a Lynx harcjárművek is, így a haderőfejlesztés egyik fontos mérföldkövét is megünnepelhetik – mutatott rá.

Most olyan időket élünk, amikor jó okunk van komoly veszélyeket felfedezni az ország határainál, ilyen a háború és az, hogy Nyugatról fegyverek áramlanak a frontra. Ráadásul Európát a határainknál délről illegális migránsok ostromolják felfegyverzett csoportjaikkal

– hívta fel a figyelmet.

Korábban elsődleges feladat volt újra megszervezni a magyar államot, és a gazdaság mára behozta lemaradását, a bűnözést visszaszorították, helyreállt a közbiztonság, megújították a közigazgatást, de a magyar haderő, a katonák ügyével még adósak – mondta, hozzátéve, hogy a hazájukat szolgálni akaró katonákra és hatékony, modern fegyverekre van szükség, ezért visszaadják a honvédség megbecsülését, és modern hadiipart építenek. Cél, hogy legyen átjárás a civil élet és a katonai szolgálat között, ezért megújították az önkéntes katonai szolgálat intézményét. Az önkéntes szolgálatot vállalók jelentik a hidat a civilek és hadsereg között, mert ők azok a katonák, akikkel a legtöbbet találkoznak az emberek. Decembertől újabb toborzó kampányokat indítanak. A kormányfő kitért arra: most szolgálatba lépnek a Lynx harcjárművek is.

A hadiipart is Magyarországra hozzák, és már több lépést is tettek a fejlesztésére.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az eseményen hangsúlyozta: a haderőfejlesztés két legfontosabb pillére, ember és technika ma együtt van itt jelen. Az átadott harcjárművekkel az egyik legmodernebb eszközzel gazdagodik a honvédség – mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntőjében üdvözölte, hogy a kormány biztosítja a honvédségnek szükséges feltételeket és támogatást, valamint azt, hogy vannak olyan gyárak, befektetők, mint a Rheinmetall, amely 21. századi technológiát biztosít a honvédségnek.

Az eskütételen kiállították a Lynx harcjárművet, amelyből a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 2023-ig 46-ot szállít a cég, azután 2029-ig 172-t, amelyeket már Magyarországon gyártanak. A Lynx felszereléséhez tartozik a többi között gépágyú és páncéltörő rakéta.