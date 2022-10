Magyarország 2010 óta minden válságból, a 2008–2009-es globális gazdasági válságból, a migrációs válságból és a Covid-válságból is erősebben jött ki, mint ahogy belement – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Berlinben, a magyar–német gazdasági kapcsolatokról rendezett fórumon. A kormányfő ezt előadásában politikai okokkal indokolta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI

Mint felidézte, a gazdasági világválság idején Európában arról folytattak vitát, hogy a krízis konjunkturális vagy szerkezeti válság. A legtöbb európai ország konjunkturális válságnak tekintette – tette hozzá Orbán Viktor, majd azt mondta: „Ezt az értelmezést sosem fogadtam el.”

A kormányfő kifejtette: ezzel szemben a gazdasági világválságot strukturális válságnak tekintette, amely mögött az van, hogy Európa folyamatosan veszíteni fog Ázsiával szemben, piacot, és így tovább.

Orbán Viktor az erre adott helyes válasznak a mély strukturális reformot nevezte, majd hozzátette: 2010 után ennek megfelelően alakították át a magyar gazdaságot.

A kormányfő szerint, mivel Magyarország nyitott ország, a határvédelem gazdaságpolitikájának is része kell hogy legyen. Kijelentette: a következő időszakban politikai biztonságra, energiabiztonságra és fizikai biztonságra is szükség van. A politikai biztonságot a kormány stabilitása garantálja, a fizikai biztonságot egyebek között azzal lehet biztosítani, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete lesz, az energiabiztonságnak pedig fontos része, hogy az országnak hat hónapra elegendő gáztartaléka van.

Aki velünk együttműködik, az jól jár

– szögezte le Orbán Viktor.