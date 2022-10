Az elmúlt évek egyik legnagyobb útfelújítási programja, a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) keretében mintegy 160 kilométernyi mellékút fejlesztése valósul meg országosan 89 szakaszon, összesen 31,616 milliárd forint értékben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában. A projekteket a társaság európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósítja meg. Eddig 21 útszakaszon 31,47 kilométernyi út újult meg, további 16 szakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok.

A programban az elmúlt években több alprogramon keresztül összesen 241 út 592 kilométernyi szakasza újulhatott meg 65 milliárd forint értékben.

A jelenlegi úgynevezett maradványkeretből megvalósuló, országosan 160 kilométernyi fejlesztés jelentős része már idén elindult, illetve elindul, de lesznek a jövő évre áthúzódó munkák is.

Fotó: Hüvösi Csaba / Nógrád Megyei Hírlap

A nagy volumenű felújítási programról Nagy Bálint, az Építési és Beruházási Minisztérium beruházási államtitkára, országgyűlési képviselő és Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót 2022. október 26-án Zala megyében, a program részeként egy kilométeren megújuló Keszthely-Várvölgy összekötő úton.

Ezen a helyszínen egy környezetbarát, a körforgásos gazdaságot is segítő innovatív technológiaként úgynevezett hideg remix eljárást alkalmaznak a szakemberek.

Ez azt jelenti, hogy a meglévő burkolatot és a ráterített zúzott követ cement adagolásával összedarálják, és ez kerül be az út alaprétegébe.

A TOP program támogatási forrásaiból megvalósuló projektekben közös, hogy a felújítások részeként a szakemberek gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, a szükséges burkolatmegerősítésekről, a teljes felületen új aszfalt kötő- és kopóréteget beépítéséről és a felújítási szakaszokon új stabilizált padka építéséről is. De nemcsak az út, hanem annak környezete, az árkok, átereszek is megújulnak, és a forgalomtechnikai elemeket is kicserélik vagy felújítják a kivitelezők, vagyis kicserélik a KRESZ-táblákat, és új tartós burkolati jeleket is felfestenek.

A beruházások megvalósulását követően általánosságban elmondható, hogy nő a forgalombiztonság és nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala az érintett szakaszokon. Egy-egy hasonló fejlesztéssel pedig nemcsak az adott útszakaszon közlekedők nyernek, ugyanis a felújításokkal felszabaduló üzemeltetési forrásokat más szakaszokon tudják a Közút szakemberei hasznosítani, hogy ott is megfelelő utazási körülményeket biztosíthassanak az autósoknak.