A távmunkában dolgozók létszáma ismét a korábbi, pontosabban a jelenlegi többszörösére nőhet, amire logikusan a céges energiaköltségek kordában tartásának szándéka lehet a magyarázat. Erre számít a Magyar Távmunka Szövetség a piaci várakozásokat összegezve – tudta meg a VG Forgács Tamás elnöktől. A Covid-járvány megjelenése óta folyamatosan hullámzik a távmunkában dolgozók száma Magyarországon, miközben a home office munkavégzési lehetőség iránti igény a munkavállalói oldalon töretlenül erős. Egyre gyakrabban és egyre több cégnél, illetve munkakörben találkoznak azzal a munkaadók, hogy teljes vagy részleges távmunka-lehetőség nélkül gyakorlatilag nem találnak új jelentkezőt az üres álláshelyekre – mutatott rá a szakértő.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Nem könnyű visszacsábítani az irodákba két és fél év után a régi dolgozókat sem, hiszen közben megtapasztalták az otthoni munka előnyeit. Tegyük hozzá, a hátrányait is, ami új jogalkotási, egységes szabályozási kérdések igényét veti fel világszerte. Szabályozni kell, hogy mikor érhető el a munkavállaló, mikor van joga és lehetősége lekapcsolódni, és milyen módon tudja a munkavállalót kontrollálni a cége úgy, hogy ne érezze magát folyamatos és átható megfigyelés alatt, és a túlóra is elismertethető legyen.

A szabadság nem fog működni kontroll nélkül, a munkaadó által biztosított kötetlenséghez szükség van objektív mércékre is. A munkaadók kapcsolódási pontokat, a munkavállalók viszont le-, illetve kikapcsolódási pontokat igényelnek, e kettőt összhangba hozni egy megfelelően kidolgozott európai irányelv keretében kell és lehet – mutatott rá a háttérfolyamatokra a Magyar Távmunka Szövetség elnöke. Forgács Tamás szerint

a 4,5 millió magyar munkavállaló közül több mint egymillió lehet érintett most a home office szabályozásának kérdésében, közülük csaknem minden negyedik tartósan számolhat a lehetőséggel, vagyis akár 400 ezren tervezhetnek stabilan otthoni munkavégzéssel.

Egyelőre az aktív munkavállalók 10 százalékát sem éri el a magyarországi távmunkások aránya összességében, miközben Európában 25-27 százaléknál tartanak.

Tér tehát van a fejlődésre itt is, a folyamatokat ismét külső körülmények gyorsíthatják majd fel. 2020-ban a pandémia megjelenése előtt még a 200 ezret sem érte el a tartós és alkalmankénti home office aránya Magyarországon, a Covid hatására azonban 2020 áprilisában és májusában kis híján 700 ezerre ugrott a távmunkások átlagos száma. Mellettük 3,7 millióan voltak, akik számára nem volt lehetséges az otthoni munkavégzés feladataik jellegéből adódóan.

Amit akkor a járványügyi védekezés generált, most az energiaválsággal megismétlődhet

– összegezte Forgács Tamás, a szakszövetség elnöke. A cégek ugyanis piaci áron fűtik az irodákat, ahova az áram is piaci árszinten folyik, amiből logikusan következik, hogy ismét tömegesen küldhetik home office-ba az irodai dolgozókat. Az otthoni rezsiszámlához a cégek a minimálbér 10 százalékáig, azaz havi 22 ezer forinttal adómentesen hozzájárulhatnak. Ez elég vonzó opció lehet sokaknak. A távfűtéses lakásban élőknek mindenekelőtt, hiszen az ő fűtési számlájuk nem lesz több attól, ha otthon maradnak. Azok sem fognak berzenkedni egy ilyen döntés vagy opció ellen, akiknek családtagjai, például a kisgyermeket gondozó párjuk vagy nyugdíjas társuk, szülőjük amúgy is otthon van, és most még támogatást is kaphatnak a rezsihez.

Fotó: Marjai János / MTI

A munkaadók és munkavállalók számára kölcsönösen előnyös helyzet, a rezsi optimalizálása újabb hónapokkal toldhatja meg és újból több tízezer fővel bővítheti a home office-ban dolgozók számát.

Az új felvonás során még jobban megszilárdulhat és még elfogadottabbá válhat a munkáltatók körében is az a munkarend, amelynek keretében az irodaival megegyező teljesítményt tudják felmutatni és hitelesen igazolni a távmunkában dolgozók.

A távmunka nem kopott ki a magyarországi munkahelyekről, a pandémia előtti 2,4 százalékról lőtt ki a Covid idején 16-17 százalékra, és idén nyárra 8-9 százalék között stabilizálódott. Egy újabb megugrás után várhatóan megint a korábbi felett állapodik meg hosszú távon az arányszám, még közelebb kerülve az európaihoz. A távmunka egyértelműen terjed, mert a foglalkoztatottak szeretik, a szabályozó rendszer pedig fokozatosan le fogja fedni a fehér foltokat is – vélik a munkaerőpiaci szakértők.

Mérhető, látható és összehasonlítható az otthoni munkavégzés A home office-ban nem a munkaidőt, hanem a produktív időt mérik, léteznek objektív teljesítményértékelések, vannak távmunkára szabott mérőszámok. A biztosítók, bankok, telekommunikációs cégek, összességében pedig főként a középvállalati szektor, a 40–200 fős cégek kezdték el alkalmazni ezeket a módszereket. A transzparencia az egyes osztályok, részlegek terhelésének kiegyenlítésében is segítség, a teljesítmény így nemcsak mérhető és látható, hanem össze is hasonlítható.