Magyar filmek a mixben A filmgyártóként is jegyzett mozis cégnél ügyelnek arra, hogy a műsoron tartott filmek között hatból egy, néha akár kettő is magyar legyen. A magyar filmekre a közönség is vevő, a mozik műsorán folyamatosan több is elérhető. A belépődíjas kertmozikban és a téli Mozgó-mozikban a jegyek 1500 forintba kerülnek, az előadásonkénti 150 ezer forintos átlagbévetelből a kétfős stáb, az üzemanyagköltség és a filmforgalmazói jutalék jön be. Az utóbbi a kéthetes premierfilmeknél a jegybevétel 50 százaléka, de még a nyolcadik héten sem kevesebb, mint 43 százalék – tudtuk meg a mozimatek képletét.