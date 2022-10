Vízválasztó hónapok A Hunguest Hotels szállodát üzemeltet Bükfürdőn, Balatonalmádiban,Tapolcán, Hévízen, Zalakaroson, Szegeden, Gyulán, Hajdúszoboszlón, Nyíregyházán, Egerben és Egerszalókon. Ezek közül Egerszalókon és Szegeden van a cég hoteljének saját fürdője, a többi városban az önkormányzat üzemelteti a fürdőket. Megtapasztalták, hogy a fürdőbezárásokról szóló esélylatolgatás hatalmas pánikot keltett a helyiek és a vendégek körében is. Ezért is tartja fontosnak a cég a nyitvatartási szándéknyilatkozatokat, amelyek tudatában vendéglátók és vendégek is biztosabban tervezhetik a következő heteket. A gázár aktuális világpiaci árának csökkenése példa arra, hogy nem csak negatív, de pozitív irányú változások is formálhatják az őszi-téli szezon kilátásait, de összességében arról senki semmit nem tudhat még biztosan.