Ha az apasági szabadság bevezetése új fejezetet jelent 2023-tól a dolgozó apáknak, akkor a szülői szabadság bevezetésével egyenesen új világ köszönt be a munkavállalókra. Utóbbi talán a legfontosabb eleme annak nagyívű törvénymódosítási csomagnak, amelyet a kormányzat frissen nyújtott be a parlamentnek a foglalkoztatási tárgyú törvények átalakítása céljából.

A javaslat értelmében a munkavállalót gyermeke hároméves koráig

negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg.

Ez nemcsak elsőre, hanem másodjára is tetemes mennyiségű szabadságnak látszik. Ez ténykérdés, ugyanakkor az ördög ezúttal is a részletekben van. A csaknem 200 oldalnyi módosító áttanulmányozásából pedig az is látszik, melyek ezek a részletek.

Kinek jár a szülői szabadság?

A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony a gyermek születését vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően egy éve fennálljon. Máskülönben egyéb általános kikötés nincs. A 44 napról szinte teljes egészében a munkavállaló dönt, az ő kérésére, az általa javasolt időpontban adja ki a szülői szabadságot a munkáltató. Az erre vonatkozó igényt legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt kell bejelenti.

De azért természetesen van kivétel.

A munkáltató ugyanis kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szülői szabadság kiadását legfeljebb hatvan nappal elhalaszthatja. Ennek indokát és a kiadás általa javasolt időpontját a munkavállalóval írásban közli.

Mennyi pénz jár annak, aki a szülői szabadságát tölti?

A koncepció abszolút megnyerő egészen addig, amíg az anyagiak képbe nem kerülnek. A javaslat szerint a munkavállaló a szülői szabadság tartamára

a távolléti díj tíz százalékára jogosult.

Ez nem sok, ráadásul csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás összegével. A szülői szabadsághoz rendelt pénzügyi keretek már azt valószínűsítik, hogy a munkavállalók nem feltétlenül fognak két kézzel kapni az alkalmon. Ugyanakkor arra tökéletes megoldás, hogy előre tervezhető elfoglaltságokra – pláne, ha fogytán van a rendes szabadság – ezt használja fel a dolgozó. Csak, hogy világos legyen:

a 44 nap három évre szól, nem pedig évente jelent ennyi szülői szabadságot.

A jogszabályi szövegezésből viszont úgy tűnik, hogy minden 3 év alatti gyermekre külön számítódik és mindkét szülőre.

Ha bent ragad, nem nem fizetik ki

A törvényalkotó átmeneti rendelkezéseket is közbeiktatott, így ha a munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, akkor a szülői szabadságot – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban – a munkáltató legkésőbb 2023. június 30-ig adja ki. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a szülői szabadság munkában töltött időnek minősül (ahogy a gondozói és az apasági szabadság is).

A tervezet rögzíti, hogy a család és a munka összehangolása érdekében különös érdek fűződik az apasági és a szülői szabadság természetben való kiadásához.

Éppen ezért az apasági és a szülői szabadság pénzben nem váltható meg,

figyelemmel arra is, hogy az a gyermek életkorához és nem a munkaviszony időtartamához igazodik. Ha viszont a jogviszony fennállása alatt az adott szülő nem élt a lehetőséggel, újabb jogviszony létesítése esetén még mindig igénybe veheti.

Mi van, ha a gyerek még kicsi, de több mint három?

A szülői szabadságot a munkavállalók jogosultak rugalmas módon igénybe venni. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

a munkáltató nem jelölhet meg másik időpontot annak kiadására.

Az is világos meghatározás, hogy gyermek gondozása céljából egyidejűleg egy jogcímen lehet távol a munkavállaló, ezért a szülői szabadság és a fizetés nélküli szabadság egyidejűleg nem adható ki. A módosítás egyértelművé teszi, hogy az apasági szabadság és a szülői szabadság nem arányosítható. A szülői szabadság helyett kérhető a rugalmas feltételek szerinti feladatellátás biztosítása is, így az otthoni munkavégzés vagy a rész-szolgálatteljesítés is.

De nem csak hároméves korig veszi figyelembe a jogalkotó a családosok speciális helyzetét. Ugyanis a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig – a munkaviszony első hat hónapját kivéve – kérheti