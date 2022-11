Bár Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth rádiós bejelentése óta a különböző elemzői prognózisokban a tojás és a burgonya is gyakorta hangzott el - kedden a VG is erről a forgatókönyvről írt - mint olyan élelmiszer, amire ársapkát vethet ki a kormány, információink szerint a piaci szereplőket és szövetségeket mégis meglepte az árstop kiterjesztéséről szóló döntés.

Fotó: GettyImages

Az árak elszabadulásával nyilvánvalóan ők is tisztában vannak, ez ugyanis jól dokumentál egyebek mellett a KSH felületein is. A friss inflációs adatot éppen ma reggel közölték. Inkább a döntési folyamatba való bevonást hiányolják. Akárhogy is, a kocka el van vetve, a tojás és a krumpli is hatósági áras termék lesz a jövőben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az árat a 2022. szeptember 30-i állapot szerint rögzítik legalább az év végéig.

Brutális drágulást fékezhet meg az árstop

Azt hétfő este óta tudjuk Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyilatkozatából, hogy fő szabály szerint olyan élelmiszerekre alkalmazzák az új árstopokat, amelyek éves alapon legalább negyven százalékkal drágultak, és előállíthatók Magyarországon.

Ez mind a tojásra és mind a burgonyára igaz.

A KSH vonatkozó táblája szerint a tízdarabos tojás 2021 novemberében 480 forint volt, ami októberre felment a 900 forintos szintre. Ez majdnem 90 százalékos drágulás a polcokon. A tojásnál – ahogyan más agrártermékeknél is – a termelői árak is jelentősen emelkedtek. A kérdés mindig az, hogy a gazdálkodók által kiharcolt átadási árak éppen milyen mértékben fedezik a termékelőállítás költségeinek növekedését. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb piaci jelentése szerint az idei év első 43 hetében a ketreces tartásból származó

M+L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára darabonként 41,33 forint volt, ami 49,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának átlagárát.

Az M-es tálcás tojás csomagolóhelyi ára 53,4 százalékkal darabonként 37,98 forintra,

míg L-es tálcás tojásé 50,3 százalékkal 42,18 forintra emelkedett ugyanekkor.

Az M+L méretű mélyalmos étkezési tojás csomagolóhelyi ára 45,06 forint/darab volt 2022 első negyvenhárom hetében, ami 52,1 százalékkal haladta meg a 2021. év azonos időszakának átlagárát.

Ha azonban csak a tavalyi és az idei 43. hét aktuális árait vetjük, jóval dinamikusabb árnövekedést tapasztalhatunk.

A ketreces tartásból származó különböző méretű tálcás és dobozos tojások aktuális csomagolóhelyi ára átlagosan az előző évinek 215, míg a mélyalmos tojásé 228,8 százaléka.

Fotó: GettyImages

A fogyasztói árak ügyében egyébként a termelők korábban a magas kiskereskedelmi árrést kárhozatták. Pákozd Gergely, a Tojásszövetség alelnöke a VG-nek október közepén azt mondta, hogy

körülbelül február–márciusig nem volt indokolt a magas fogyasztói ár, abban az időben a kiskereskedelmi láncok engedhettek volna a magas árrésükből.

Ehelyett azonban a beszállítóik árait nyomták le, akik így veszteséget termeltek. Az áruházláncok csak sokára engedtek az áremelési kísérleteknek.

Fogy az élettere a krumplinak

A burgonya hazai kínálatát alapvetően befolyásolja, hogy termőterülete egy évtizede folyamatosan csökken. Ennek mértékére jellemző, hogy - a KSH adatai alapján - 2017-ben még 14,7 ezer, idén az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint már csak 6,4 ezer hektáron termett burgonya.

A termésmennyiség pedig 341 ezer tonnáról mintegy 140 ezer tonnára esett vissza.

A burgonya külkereskedelmi egyenlege évek óta negatív, a behozatal többszöröse a kivitelnek. Az import emelkedő tendenciát mutat: 2020-ban meghaladta a 70 ezer tonnát, tavaly pedig 97,7 ezer tonnát tett ki. A burgonyaexport viszont tavaly harmadával csökkent a 2020-ashoz képest és már csak 8,4 ezer tonnát ért el. Az idei aszályos időjárás további terméscsökkenést vetítenek előre.

Mindez azért is hangsúlyos, mert érdekes kérdés lesz, hogy az árspakás krumpli vajon, hogyan hat a jellemzően francia, holland és német importra.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

Az Agrárszektor.hu a napokban arról írt, hogy míg tavaly még a hazai burgonyafogyasztás felét ki tudta elégíteni a termés, 2022-ben már ez is kétségessé vált. Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a primőr termék kifutását követően a burgonya termelői ára 33 százalékkal 227 forint/kilogrammra emelkedett a 2022. 26-43. héten az előző év azonos periódusához viszonyítva. A franciaországi burgonya a 41. héttől jelent meg a kínálatban,

nagykereskedelmi ára 71 százalékkal 285 forint/kilogrammra emelkedett a 2022. 41-43. héten az előző év azonos időszakához képest.

A KSH adatai alapján a kései burgonya kilogrammjának ára éves bázison, októbertől-októberig a 250 forintos szintről a 380-asra ugrott. Ez 50 százalék fölötti inflációt jelent.

Mennyit esznek a magyarok tojásból és krumpliból?

A Hellovidek.hu összeállítása szerint húsvéttól függetlenül a tojásfogyasztás 2013-tól évről-évre nőtt Magyarországon, egészen 2020-ig. Az egy főre jutó fogyasztás 2019-ben 243 darab tojás volt, a 2020-as KSH-adat szerint viszont némileg visszaesett: akkor 240 tojás jutott minden állampolgárra, nagyjából annyi, mint tíz évvel azelőtt. Fontos látni, hogy az elmúlt 30 évben majdnem 50 százalékkal csökkent a tyúktojás-termelés Magyarországon.

Míg 1990-ben 4679,1 millió darabot állítottak elő, ez 2020-ben már csak 2540,6 millió tojás volt.

Az ágazati cél azonban a teljes önellátottság megteremtése, amire jó esély van: mára az igény 85-90 százalékát termelik meg a magyar vállalkozások. A krumpli esetében kevésbé állnak rendelkezésre nyilvánosan elérhető pontosabb statisztikák, de nagyjából egy főre évi 30-40 kilogramm juthat.