- Mekkora piaci rést lát a csoport az új márka bevezetésére, van-e egyáltalán most értelme prémium kategóriával jelentkezni?

- Hadd induljak kicsit messzebbről a márkabevezetés kapcsán. Egy olyan dinamikus és változó környezetben, amiben most élünk, számos körülményt, területet és hatást kell figyelembe venni egy márkabevezetésnél, piacra lépési stratégiánál. Először is fogyasztói oldalról mindig is fontos volt a gépek teljesítménye, funkcionalitása-használhatósága, ám az utóbbi néhány évben, például a Covid által okozott kényszerű bezártság hatására meghatározó jelentőségűvé vált a design és ezzel párhuzamosan a gépek életminőségre, egészségre gyakorolt hatása. Ráadásul immár a fenntarthatóság, energiahatékonyság is abszolút fókuszba került, valamint egyre nagyobb hangsúlyt kap az úgynevezett konnektivitás. Ezen utóbbibakban a Haier kiemelkedik a szegmensben.

Azt gondolom, hogy a Home IoT (Internet of Things, azaz az eszközök internetes hálózata) egyre fontosabb szempont lesz a következő időkben, így az eszközök konnektivitása előtérbe kerül.

Másodsorban pedig rendkívül fontosnak tartom, hogy az előbb említetteket hogyan kommunikáljuk és milyen módon, illetve csatornákon juttatjuk el a fogyasztókhoz. Emellett roppant hangsúlyos, hogy ebben a gyorsan változó gazdasági környezetben hogyan tudunk megfelelni a vásárlók részéről támasztott, többek között logisztikai és szerviz háttérszolgáltatásoknak.

- Hogyan kell elképzelni a konnektivitást?

- Mint az okos otthonokat. Pontosabban ezek az eszközök az okos otthonok érdemi részeit képezik, hiszen a gépek képesek rákapcsolódni a háztartások központi rendszerére. Van egy közös platform, amelyről távolról el lehet érni az eszközöket, lehet felügyelni és bizonyos funkciókat akár irányítani is. Az, hogy melyik terméknél melyik funkció és szolgáltatás válik fontossá, azt a felhasználó dönti el. Csak, hogy példákat mondjak. Gondoljunk bele, mennyivel egyszerűbb lehet, ha egy fénykép alapján kapunk javaslatot egy mosási programra, vagy a konyhában könnyen hozzáférünk a kedvenc receptünkhöz…

- A versenytársak több évtizede foglalkoznak a kérdéssel, az internetes vágódeszkától az élelmiszert önállóan megrendelő hűtőszekrényen át a ruhafelismerő mosógépekig – mindennel. A Haier kínai hátterű márka, ott most zajlik egy háztartási evolúció, de a világ ezen részén kevésbé tűnik elsődleges szempontnak az okos gépek beszerzése.

- A Haier valóban kínai gyökerű márka, de Európában több gyártóbázissal is rendelkezik. A márka kontinensen való növekedési terveinek a komolyságát mutatja, hogy a számos, már működő termelőüzeme mellett a közelmúltban egy egészen új, 40 millió euró beruházással felépített mosogatógépgyárat adott át. Az olasz gyökerű Candy is a Haier-csoport tagja. Érthető a megfogalmazott felvetése, és az is egyértelmű, hogy régiónként eltérőek az igények, de az egyértelmű trend, hogy az okos eszközök iránti kereslet globálisan folyamatosan nő.

- Melyek voltak eddig a célországok?

- Az Euromonitor adatai alapján a Haier a nagy háztartási gép kategóriában globálisan több mint egy évtizede vezető szerepet játszik, különösen erős Amerikában és Ázsiában. Ahogy említettem, Európa pedig egyre fontosabb szerepet tölt be a fejlődési tervekben, és ebben benne van Magyarország is. A Haier számára meglehetősen dinamikus növekedés látszik a kontinensünkön, és nem érezhető, hogy ez a lendület 2023-ban megtörne.

- Hogyan alakul a piac, figyelembe véve, hogy a műszaki termékek területén a KSH adatai nem biztatók, ráadásul az utóbbi időben a nagy háztartási gépek árszintje is jelentősen nőtt?

- Ebben csak részben értünk egyet. A nagy háztartási gépek piaca általánosságban stabil, nincsenek drámai kilengések, és az idén kiegyensúlyozott növekedés mutatkozik. Még nem ismerjük az utolsó negyedévet, de az első három mindvégig pozitív adatokat hozott. Azt viszont jól látja, hogy az elmúlt években valóban emelkedett a termékek átlagára, ami mögött természetesen az infláció is fellelhető. Ennek ellenére mi idén kétszámjegyű növekedést produkáltunk, és a terveik szerint ezt jövőre is megismételjük.

- Ma hányadik a piacon a Candy?

- Nem vagyunk benne a TOP3-ban, ez tény. Ám terveink szerint 2026-ra már dobogós helyen szeretnénk állni a hazai piacon. Ehhez igazítjuk stratégiánkat.

- Hadd kanyarodjak vissza egy kicsit a konnektivitáshoz és az ehhez köthető innovációhoz. Hol tart most ezen a téren Európa, és hol tart a világ többi része?

- Nincs sok különbség. Abban már inkább, hogy ki hogyan használja ki a gépek adta lehetőséget. Ebben a tekintetben Európa gyerekcipőben jár. Ugyanakkor az okos eszközök értékesítése jelentős növekedés előtt áll, már csak azért is, mert kikerülhetetlenné válnak ezek a termékek. Előbb-utóbb nem nagyon lesz olyan gép, amelyből kimaradna az Ön által nevezett konnektivitás. Az viszont nagy kérdés, hogy ezeknek a gépeknek az egyes funkcióit mennyire használják ki a vásárlók - ez nagyban függ attól is, hogy mennyire lesz egyszerű a használatuk.

Nyilvánvalóan az egy bonyolult rendszer, ha mindegyik eszközhöz külön applikációt kell használnunk.

Így azok a márkák tehetnek most nagy lépéseket, amelyek képesek ebben olyan megoldásokat nyújtani, amelyek az ügyfélélményt jelentősen növelik. Ez lesz a kulcs minden piaci szereplő számára, s erre fókuszálnak majd a fejlesztések ebben, a konnektivitás kérdéskörben. Ami pedig az árszintet illeti, fontos, hogy ebben a szegmensben is lesznek és vannak különböző kategóriák, ebben nincs rendkívüli. A magasabb szintű szolgáltatásnak itt is magasabb az ára, ám azt nehezen lehet kétségbe vonni, hogy idővel ezeknek a termékeknek a kínálata jelentősen bővülni fog.