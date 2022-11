Egy évvel ezelőtt, 2021. november 15-én lépett életbe a hatósági árszabályozás az üzemanyagoknál a kormány döntése után. Tavaly ilyenkor még igazán elszálló infláció és háború sem volt, ám mindkettő jelzi, hogy jókor jött a segítség a magyar autósoknak. Bár azóta valamelyest módosult a szabályozás – például nyár óta csak magyar autósoknak jár a kedvezmény, már céges kocsikba sem lehet olcsóbb üzemanyagot tankolni –, illetve a legtöbb helyen naponta csak egyszer, valamint bizonyos mennyiségben lehet csak feltölteni a kocsit.

Ennek ellenére a benzinre és a gázolajra meghatározott 480 forintos literenkénti ár továbbra is óriási segítség magyaroknak, akiknek nem kell nézniük, hogy éppen megengedhetik-e maguknak a teletankolást. Igaz, sok esetben érdemes lenne közzétenni a totemoszlopokon a piaci árat is, hiszen a hatóságival immár 12 hónap után mindenki tisztában van.

A többség jól járt vele

A döntés utáni első napokban több hír is érkezett arról, hogy rendkívül rosszul járnak a szolgáltatók, a kis benzinkutak és a Mol is. Noha a benzinkutak valóban kénytelenek lenyelni a hatósági ár jelentette veszteséget, a Mol például remekül elvan az ársapkával járó kiesés ellenére, hiszen más területeken sikerült kompenzálnia az így keletkező veszteségét. A kis töltőállomások valóban nagy vesztesei az ársapkának, miután így megszűnt a verseny, emiatt sokan a nagyobb kutakra járnak tankolni, de többségük egy év múltán is kitart.

A 480 forintos ár már csak azért is kedvező, mert jelenleg nagyon sokan képtelenek lennének kifizetni a piaci árat. Ez a holtankoljak.hu szakoldal adatai szerint holnaptól csökken, de így is bődületesen magas marad:

a benzin literenként átlagosan 677, a gázolaj pedig 742 forintba kerül majd a kutakon.

Összehasonlításul: egy esztendeje, azaz az ársapka bevezetése előtti napokban egy liter benzin átlagosan 506, a gázolaj pedig 512 forintba került. Azóta egyszer egyik termék ellenértéke sem közelítette meg a hatósági árat.

Meddig maradhat a hatósági ár?

A jelenlegi jogszabályok szerint az év végéig biztosan marad ársapka a gázolajon és a benzinen, de – mint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter korábban a kormányinfón közölte – az intézkedés addig marad érvényben, amíg szükség van rá, illetve az infláció indokolja, vagyis amíg a pénzromlás meg nem feleződik, egy számjegyűvé nem szelídül. Erre 2023 második fele előtt kevés az esély, így nem zárható ki, hogy hamarosan megjelenik a kormányrendelet az üzemanyagárak befagyasztásának meghosszabbításáról.