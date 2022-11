Ennyivel csökken a krumpli és a tojás ára

Az M-es tojás esetében 25, a kései krumplinál 10 százalékos árcsökkenést jelent a legfrissebb kormánydöntés – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A határozat a lehető leggyorsabban, néhány napon belül életbe lép. A miniszter hangsúlyozta: bár az árstopok valamelyest mérséklik a rekordokat döntögető inflációt, a legújabb bejelentések várhatóan 0,1-0,2 százalékponttal, a legfőbb cél az, hogy a termékeket fogyasztó lakosság ne találkozzon brutális árakkal a boltokban. A tárcavezető később újságírói kérdésre válaszolva nem zárta ki, hogy tovább nő az árstopos termékek száma.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Gulyás Gergely szintén kérdésre felelve közölte, szerinte a kiskereskedelmi cégek teljes egészében nem tudják áthárítani a fogyasztókra a veszteséget. Hozzátette, a kistelepülések boltjai támogatást kapnak – a részleteket hétfőn jelentik be –, mert ők döntően alapvető élelmiszereket árusítanak, tehát más termékek árait nem tudják emelni.

A legfrissebb árstop kapcsán elhangzott, a döntés legalább az év végéig szól, addig tehát már hét alapvető élelmiszer árának maximumát rögzítették.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter korábban arról beszélt, hogy fő szabály szerint olyan élelmiszerekre alkalmazzák az új árstopokat, amelyek éves alapon legalább 40 százalékkal drágultak, és előállíthatók Magyarországon. Az is szempont volt, hogy ezeknél a termékeknél biztosított az ellátás árrögzítés esetén is. Ez mind a tojásra, mind a burgonyára igaz. Az árstopok kiterjesztéséről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt, aki korábban elmondta, arra kérte a Magyar Nemzeti Bankot, hogy a jövő év végéig egy számjegyűre mérsékelje az infláció mértékét.