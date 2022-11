Jelenleg hét légimentőbázis üzemel Magyarországon:

Budaörsön,

Balatonfüreden,

Sármelléken,

Pécs–Pogányon,

Szentesen,

Miskolcon, valamint

Debrecenben.

Kormányzati támogatásból azonban már zajlik három új bázisnak az építése – közölte a VG érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata, miután lassan három éve, 2020. január 1-je óta a Készenléti Rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Rövidesen elkezdődnek az átadások

A rendőrségtől megtudtuk, hogy

hamarosan átadják az új szekszárdi légimentőbázist,

ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pécs–pogányit költöztetik át, növelve ezzel a bevetési kört és biztosítva még több beteg lehető legkorábbi elérhetőségét. A továbbiakban, 2023-ban az új miskolci és a marcali bázis átadása következik, de tervben van egy debreceni építkezés is.

Az új légimentőbázisok a mai kor követelményeit maximálisan kielégítik, biztosítják a helikopterek megfelelő tárolását, a személyzet komfortos elhelyezését és a mihamarabbi bevetés lehetőségét

– hangsúlyozta az ORFK.

Fotó: Penovác Károly / Veszprém Megyei Napló

Több ezer riasztás évente

Hazánkban jelenleg hét mentőhelikopter van szolgálatban mindennap, ezeken kívül pedig két tartalékjármű is rendelkezésre áll. Az új helikopterflotta három évvel ezelőtti beszerzésével a rendőrség szerint olyan képességfejlesztés történt, amely lehetőséget biztosít többek közt időjárásradar, valamint robotpilóta használatára, és éjszakai repülésre is alkalmasak. A korszerű flottára már csak azért is nagy szükség van, mert

évről évre egyre több a riasztás,

idén már a számuk meghaladta a 3500-at – közölte az ORFK, kiemelve, hogy a légimentés, csakúgy, mint a mentés és a sürgősségi ellátás, mindenki számára elérhető az ország területén.

Az évek során történt orvosszakmai fejlesztéseknek köszönhetően a helikoptereink felszerelése és a személyzet tudása megfelel a nyugati-európai légimentők színvonalának

– fogalmaztak.