Január és február kiemelten fontos hónapnak ígérkezik a magyar nyugdíjasoknak, az elszálló infláció miatt ugyanis jelentős emelésre számíthatnak. Ezt hétfő délután Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette, aki a Facebookon tette közzé, hogy a gazdasági kabinet már tárgyal az emelés mértékéről.

Fotó: Shutterstock

Januártól újabb nyugdíjemelés várható, februárban érkezik a 13. havi ellátás. Azon dolgozunk, hogy a szankciós válságban is megvédjük a nyugdíjak értékét

– írta a pénzügyminiszter. Konkrét számokat ugyanakkor nem közölt, így továbbra is kérdéses, hogy mekkora lehet az emelés. Ezt viszonylag könnyű meghatározni, hiszen a törvény szerint a jövő évi infláció mértékével megegyezően kell emelni a nyugdíjak értékét. Mindössze egy gond van a szabállyal: egyelőre nem lehet tudni, hogy 2023-ban mekkora lesz az áremelkedés mértéke. Korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 13 százalékos inflációt prognosztizált és hozzátette: nagyjából ekkora emeléssel számolhatnak a nyugdíjasok januárban. Az ugyanakkor csak december 22-én, a Magyar Nemzeti Bank következő inflációs jelentésében foglaltaknak megfelelően dől el, hogy hány százalékkal nőnek a nyugdíjak Magyarországon a következő évben.

A kormány célja egyértelmű: meg kell őrizni a nyugdíjak reálértékét, azaz az infláció mértékével kell azokat emelni. Más kérdés, hogy a 13 százaléknál várhatóan nagyobb lesz jövőre a pénzromlás, bár az év végére lesz egy fokozatos csökkenés, a jelenlegi előrejelzéseink szerint 16-17 százalék lehet az éves infláció mértéke

– mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy jövőre év közben újabb nyugdíj-kiegészítés prognosztizálható.

„A januári 13 százalék egy fair emelés, még ha a nyugdíjas-infláció ennél jóval magasabb, hiszen az idősek a pénzük nagy részét élelmiszerre és gyógyszerre költik, amelyek nagyobb mértékben drágultak, mint a tartós fogyasztási cikkek. A kormány ugyanakkor nem igazán tehet mást, nem emelhet előre nagyot, mert utána nem veheti el ezt az összeget, így kénytelen utólag kompenzálni” – tette hozzá.

Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru.hu alapítója szerint a 10 százalék feletti növelés biztos, a legvalószínűbb egy 13 százalék körüli, ezután ugyanis még a kormánynak lesz lehetősége emelni év közben. Ennél nagyobb, 16-17 százalék most meglepő lenne.

Egyszázaléknyi nyugdíjemelés jövőre 45 milliárd, azaz a 13 százalék 585 milliárd forint többletkiadás az államnak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy februárban már az emelt nyugdíjakkal érkezik a 13. havi juttatás, akkor ez összesen ezermilliárd forintnyi pluszt jelent a nyugdíjasoknak az év elején

– mondta Farkas András.

A 13 százalékos emelés azt jelentené, hogy a most nagyjából 175 ezer forint körüli átlagnyugdíj 198 ezerre növekedne, ha pedig a legrosszabb, 17 százalékos infláció valósul meg, az további, nagyjából 8 ezer forintos emelést hozna magával év közben.

Virovácz úgy véli, bár a nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj jelentős kiadási tétel a költségvetésben, ezt a Pénzügyminisztériumnak be kell kalkulálnia.

„Azt is látni kell, hogy ez nem csak kiadás, hiszen ezzel együtt az áfabevétel is növekszik. Nem beszélve arról, hogy épp az infláció miatt nagyobb mozgástere is lesz a kormánynak, hiszen míg a korábbi számítások szerint a 3,5 százalékos GDP-arányos hiány mintegy 2300 milliárd forintot jelentett, addig ugyanez most már 2900 milliárd körüli” – összegezte Virovácz Péter.