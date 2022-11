Mint ismert, két hónappal ezelőtt a hazánkkal szemben folyó kondicionalitási eljárásban az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 7,5 milliárd eurónyi forrás befagyasztására tesz javaslatot, ha a magyar kormány november 19-ig nem teljesíti a kitűzött vállalásokat. Mivel ez a nap szombatra esik, sokan úgy tippeltek, hogy a november 22-i bizottsági ülésen döntenek a kondicionalitási feltételek teljesüléséről, és egy időben határoznak arról is, hogy elfogadják-e a magyar helyreállítási tervet, amely csaknem ötmilliárd eurót hozna a költségvetésnek. Sajtóhírek és meg nem nevezett források szerint azonban úgy tűnik, hogy ez a dátum egy héttel eltolódhat, és november 29-én jelentheti be a bizottság a döntését, amely az alábbi lehet. Mindenesetre, ahogy Varga Judit igazságügyi miniszter tegnap közölte: Magyarország ma hivatalos levélben tájékoztatja az Európai Bizottságot az elvégzett munkáról.

Döntés a kondicionalitási eljárásban

A három magyar operatív program 70 százalékának a befagyasztását a bizottság elhalasztotta, türelmi időt szabva a magyar kormánynak, hogy teljesítse a kondicionalitási feltételeket. Ha a bizottság a november 29-i ülésén úgy ítéli meg, hogy ezek a feltételek maradéktalanul teljesültek, akkor dönthet úgy, hogy visszavonja ajánlásait, és a 22,5 milliárd eurós források Magyarországra érkezésének nem lesz további akadálya.

Azonban dönthetnek úgy is, hogy fenntartják az ajánlásaikat vagy újabbakat fogalmazhatnak meg, azokról azonban már nem ők, hanem az Európai Unió Tanácsa fog dönteni, vélhetően a december hatodiki ülésén.

A tanács a tagállamok szakminisztereiből, jelen esetben pénzügyminisztereiből áll. Döntésükhöz minősített többség szükséges, ami az EU-ban egy úgynevezett kettős többséget jelent: egyrészt szükséges hozzá, hogy a szankciókra szavazó tagállami miniszterek képviseljék az EU lakosságának legalább 65 százalékát, emellett szükséges hozzá még a tagállamok 55 százalékának, de legalább 15 tagállami miniszternek a szavazata. Erre azért van szükség, hogy a nagyobb országok népességszámukból származó erőfölénye ne tegye súlytalanná a kisebb országokat a döntéshozatalban.

Döntés a helyreállítási alap forrásairól

Azt a bizottsági forrásaink is többször hangsúlyozták, hogy a magyar helyreállítási terv elfogadása jogilag nem függ a kondicionalitási eljárás kimenetelétől, azonban mivel a jogállamisági kritériumok nem teljesülése esetén bármilyen uniós forrást visszatarthatnak a szankcionált tagállammal szemben, így vélhetően a bizottság ezzel a döntésével is megvárja a kondicionalitási eljárás végét. Így a legvalószínűbb forgatókönyv szerint egyszerre fognak dönteni a helyreállítási terv elfogadásáról is. Erről nincsenek előzetes információink, azonban az beszédes lehet, hogy az eredeti bizottsági ajánlásokban nem szerepelt a helyreállítási alap vagy annak egy részének visszatartása Magyarországgal szemben.

Az Európai Parlament szerepe

Arról korábbi cikkeinkben is írtunk, hogy egyes európai parlamenti képviselők nem elégedettek a kondicionalitási eljárás menetével. Azóta ezek a hangok erősebbé váltak, és a parlament a november 21–24. közötti ülésszakon szavazni fog arról, hogy hosszabbítsák meg a Magyarországgal szemben futó jogállamisági eljárást, és a bizottság határozzon a hazánknak járó uniós források befagyasztásáról. Az indítványt támogatja a néppárt, a zöldek, a szocialisták és a liberálisok frakciója is, így vélhetően meglesz a kellő többség, azonban jogilag a parlament határozata nem köti a bizottságot.

Ezzel nyilván a képviselők is tisztában vannak, azonban kommunikációjuk szerint ezzel a céljuk nyomásgyakorlás a bizottságra.

Álláspontjuk szerint a 17 magyar vállalás egyike sem érinti a jogállamiságot, és továbbiakra van szükség, viszont az eddig tett ígéretek betartása sem ellenőrizhető ilyen záros határidőn belül, ehhez évekre lenne szükség. Daniel Freund zöldpárti képviselő úgy nyilatkozott, hogy ha a bizottság visszavonná a döntését, a képviselőtársaival el kellene gondolkozniuk azon, hogy bizalmatlansági indítvánnyal élnek a bizottság irányába, és visszahívják a biztosokat, mivel az ő felelősségük, hogy „Magyarországon egyre súlyosabb jogállamisági aggályok merülnek fel”.

Ha azonban a tanácsig jutna a hazánkkal szemben folyó eljárás, a tagállamok akaratán múlna az uniós források sorsa.

Erről szintén Freund nyilatkozta, hogy nem ringathatják magukat illúzióba, a tanács nem fogja megszavazni a források befagyasztását, nem lesz meg hozzá a kellő többség. A bizottság tehát kényes helyzetben van, próbál szakmailag megalapozott döntést hozni, úgy, hogy az mind a tagállamoknak, mind az Európai Parlamentnek megfeleljen. A logikus döntés részükről az lenne, ha a tanácsra hagynák a döntés jogát, így a politikai felelősség nem őket terhelné.