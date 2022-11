Jön a karácsony, nyitnak a vásárok, ilyenkor minden nagyváros tucatszámmal szervezi a programokat. A budapesti karácsonyi vásárok több mint egy évtizede szerepelnek a nemzetközi turisztikai térképeken, egy lapon a világ leglátogatottabbnak számító piacaival, a bécsivel, a brüsszelivel, a prágaival vagy a strasbourgival.

A budapesti Advent Bazilika Európa legjobb karácsonyi vására lett 2021-ben – másodjára is –, így nem véletlen, hogy bekerült a CNN összefoglalójába a Vörösmarty térivel együtt, amely Európa egyik legismertebb karácsonyi forgatagának számít.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Karácsony közeledtével az adventi piacok felállítása jellemzően Ausztriára, azon belül is Bécsre vezethető vissza, itt már a 13. századtól vannak feljegyzések erre vonatkozóan, innen indulva később meghódították a világot, Tallinntól Stockholmig, Zágrábtól Firenzéig, Brüsszeltől Strasbourgig és Barcelonától a tengerentúlig. Nemigen létezik olyan nagyváros, amely ne szervezne karácsonyi vásárt, még Párizsban, a Louvre előtt is van, pedig nem a karácsonyi forgatagáról híres.

Budapesten hol lesz karácsonyi vásár?

Ma már ezek a rendezvények jókora turistavonzó erővel bírnak. A bécsi rendezvény látogatottsága milliós, de jellemzőbb a néhány százezres vendégsereg a nyitvatartás alatt. A Vörösmarty téri látogatottsága például 500-600 ezres, ami Budapest méretét tekintve nagyon kiemelkedő turisztikai vonzerő. Természetesen a turisták a város miatt érkeznek, de a téli időszakra beütemezett városnéző hosszú hétvégékben nagyon nagy szerepe van, hogy az egyes célpontoknál milyen az advent ünnepe.

Az pedig, hogy mind a két budapesti rendezvényt nagyon magasan jegyzik, egyértelműen növeli az ideérkező turisták számát.

Azt sem érdemes elfelejteni, hogy a központi adventi vásárok mellett Budapesten számos kisebb rendezvény is elindul, például az Erzsébet téri, amellyel szinte összefüggő vásárséta nyílik a Vörösmarty tér és a Szent István-bazilika között. A karácsonyi vásári termékek pedig jellemzően kézművesek, ennek megfelelően a legtöbben nagyon drágának találják.

Fotó: Knap Zoltán / Bors

A legnépszerűbb karácsonyi vásárok

A Covid-járvány az utóbbi két évben alaposan átformálta a karácsonyi vásárokat, de idén jellemzően az összes – már említett – nagy rendezvényt újra a régi pompájában rendezik meg. Bécs, Zágráb és Prága a hazai turisták kedvelt célpontja, ráadásul az idén a bécsi rendezvényen a kicsiknek jégpálya is lesz. A Stephansplatzon levő az osztrák főváros legszebb karácsonyi vására, ezenkívül a városban majd egy tucat tematikus ünnepi rendezvény található.

Aki messzebb akar menni, annak érdemes rákeresnie az olasz városokra is, például Firenzére,

az ottani vásár is nagyon népszerűnek számít. Aki egy kicsit modernebb vásárra vágyik, annak a londoni ajánlott. Aki viszont a nagyon klasszikus, régimódi eseményeket szereti, annak Bázelbe érdemes ellátogatnia. Nemcsak azért, mert a főtértől egészen a dombon álló templomig van összefüggő rendezvény, hanem mert innen néhány perc autózásra található a Colmar nevű kisváros, amely az adventi időszakban teljes egészében ünnepi díszbe öltözik. Baseltől néhány óra autózással elérhető Strasbourg és persze néhány német város is, amelyek ugyancsak adventi ruhába öltöznek.

Melyik a leghíresebb karácsonyi vásár Amerikában?

A válasz egyszerű, New York, bár ott kapásból 11 vásárral is lehet találkozni, tekintettel a város méretére. Ilyenkor a Time Square és a Union Square is átalakul egy nagy forgataggá, és a város is ünnepi díszbe öltözik.

Habár a karácsonyi vásárokról már októberben elkezdett cikkezni az amerikai média, a hálaadásra – amely korábban van – most jobban készülnek,

csak ezt követően indul be az adventi időszak. A teljesség igénye nélkül a szájtokon fellelhető információk alapján érdemes figyelni a déli vásárokra, így például a savannah-ira vagy az arlingtonira (Texas). Ugyancsak érdekes a chicagói és az atlantai (Georgia). Cincinnatinak (Ohio) komoly kapcsolatai vannak a német kultúrával, ezért itt ugyancsak varázslatos rendezvényeket szoktak tartani adventkor, és ugyanez jellemzi a fővárost, Washingtont is.

Fotó: AFP

Mivel az Egyesült Államokban ilyenkor sokan ülnek autóba, és járják körbe a környéket, szinte minden kisvárosban van karácsonyi vásár, amelyet érdemes megnézni. Ezekre a helyekre célzottan ajánlott rákeresni, mert nemigen van olyan gyűjtőoldal, amely összegezné a legjobb helyeket.