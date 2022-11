Lantos Csaba: részben újraindulhatnak a napelemes pályázatok, ha erre igény van

Magyar sikertörténeteket próbálunk csinálni – mondta Lantos Csaba miniszterjelölti meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol többek között arról is beszélt, hogy a december elsejével létrejövő új minisztériummal megváltozik az élet. Lantos szerint a Lehmann-féle csődből sikeresen kilábalt a világgazdaság, azonban ez a kedvező helyzet megszűnt, mivel a pandémia szétszakította a globális ellátási láncokat. A mostani orosz-ukrán háború pedig egy olyan konfliktus, amire nem volt példa a második világháború óta. Hatása elsősorban az energiaárakon látszik, de Európa egészét érinti, akár uniós tagországról van szó, akár nem. Ez indokolja részben az önálló minisztérium létrejöttét is.

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Demográfia és geográfia

A leendő miniszter szerint a két kulcsterület a demográfia és a geográfia. A világ működésének hajtóerejét az előbbi jelenti, nemrégiben a Föld lakosságszáma átlépte a nyolcmilliárd főt, azonban ehhez több élelmiszer és több energia szükséges, a növekedés mögötti alaptól nem lehet eltekinteni. Az emberiség létszáma 2064-re ér a csúcsra, onnantól kezdhet el csökkenni. A becslések szerint 2100-ra minden harmadik ember Afrikában fog élni, ami jelentős migrációs nyomást jelent majd.

A geográfia szempontjából nem mindegy, hogy egy ember milyen adottságú területen él.

A modern társadalom nem képzelhető el energia nélkül, 2010 óta jelentős sikereket értünk el Lantos Csaba szerint, a munkanélküliségi ráta harmadolódott. A többlet energiaigény adottságnak tekinthető, azonban Magyarország energiaszegénynek számít, a gáz 85 az olaj 90 százalékát importáljuk, ahogyan az áram 30 százalékát is. Az áram előállítása is részben földgázalapú, Paks 1 szerepe megkérdőjelezhetetlen, összességében kijelenthető így, hogy az energia háromnegyedét importáljuk, az energiaválság pedig megmutatta, hogy ez órási függőséget, kitettséget jelent.

Az energiaipar nagyon eszközigényes, változtatásokat csak lassan lehet benne elérni – mutatott rá Lantos Csaba.

Ami itthon is előállítható, a megújulók, biogáz, biomassza, geotermikus energia. Ezek elterjedését, használatát fel kell gyorsítani – tette hozzá.

Megtermelni, amennyit elfogyasztunk

Az elektromos rendszer, mindaddig amíg nem tudjuk tárolni benne az energiát (kísérletek már zajlanak) esetében fontos hogy amennyit fogyasztunk, meg kell termeljük. Ez nagyon nagy kitettséget jelent, különösen akkor, ha sok időjárásfüggő áramtermelő berendezésünk van – mutatott rá Lantos Csaba.

Az elektromos rendszerünk kitetté vált, az ellátásbiztonságot mindenáron fent kell tartani. Kitért rá, jelenleg 3840MW napenergia-kapacitás van Magyarországon, ami jó hír. Itt érdemes megjegyezni, a napenergia időjárásfüggő mivolta miatt nem feleltethető meg ugyanakkora mennyiségű atomenergiának, a gyakorlatban körülbelül a hatoda annak.

A másik biztos pont Lantos Csaba szerint Paks, az általunk ismert paraméterek alapján lehetséges az üzemidő hosszabbítása, ami a hazai termelésnek nagy biztonságot ad.

Paks 2 működésével, amikor a régi blokkok még, az újak már működnek, keletkezhet egy olyan időszak, amikor áramot exportálhatunk, bár ez az ellátásbiztonsággal szemben nem célja Magyarországnak a miniszterjelölt szerint.

Ahol van szűk keresztmetszet, a napelemes pályázatok újraindulhatnak, azonban „nem generálisan”, látni szükséges, hol van erre a legnagyobb szükség.

Nem csupán nap, hanem szélerőművel létesítése, térnyerése is lehetséges, a Palkovics László minisztériuma által kidolgozott terveket továbbviszi a leendő energetikai tárca – ígérte Lantos Csaba. Hozzátette, a nap és a szélenergiának ki kell egészítenie egymást, ehhez beruházásokra van szükség, be kell fektetni új technológiákba. Cél, hogy Magyarország akkumulátor-telep legyen, ugyanakkor nem egyoldalúan csak így tárolnánk az energiát, nem ez lesz a végső megoldás. A miniszterjelölt ígéretesnek tartja még a hidrogéntechnológiát is.

Fontos az összehangoltság

Kérdésre reagálva Lantos Csaba azt mondta, kuratóriumi tagságáról nem mond le, minden olyan tisztségéről viszont igen, ami összeférhetetlenséget jelentene.

A megújuló energiatermeléssel kapcsolatban az a várakozás, hogy sikerül megállapodni az Európai Unióval, akkor a források jelentős részét le tudjuk hívni.

A rezsiköltségek emelkedésével kapcsolatban elmondta, Európában a magyar gázár továbbra is legalacsonyabb, a lakossági villamosenergia-költségek pedig a második legalacsonyabbak.

Napenergia tekintetében jelentőset léptünk előre, ha az elektromos rendszer stabilitását sikerül megőrizni, folytatják a programot. Ha minden megvalósul, majdnem 9 GW naperőművi kapacitás működhet majd az országban, az átlagos fogyasztás 6-6,5 GW. Ha pedig a paksi bővítés megvalósul, egyúttal csökkenthető az ország földgázigénye is. Aki október 31 előtt adta be csatlakozási igényét, a korábbi szabályozás szerint táplálhat be a hálózatba.

A napenergiával kapcsolatban fontos, hogy amíg az ipari méretűek előre jelzik a várható termelést, a háztartásiak erre nem képesek, szükséges a tevékenység összehangolása – mutatott rá.

A paksi blokkok továbbműködtetése szigorú szabályozások mellett, de minden rendelkezésre álló dokumentum alapján műszakilag lehetséges. A paksi bővítés pedig nem tisztán orosz, hanem nemzetközi, köztük francia, német, és magyar beruházás – mutatott rá.

Az új intézmény neve egyébként Energiaügyi minisztérium lesz, a természet és környezetvédelem is ide tartozik majd.