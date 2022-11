A hevítéses technológiával fogyasztható növény-, gyógynövénytartalmú termék olyan, dohányt nem tartalmazó hevítőrúd, amely különféle növényi, gyógynövényi alapanyagokból, azok felhasználásával és azok töltetével készül. Fontos hangsúlyozni, hogy habár nincs benne dohány, sok esetben tartalmaz nikotint, használata egészségügyi kockázattal jár, roppant veszélyes, mert fogyasztása függőség kialakulásához vezethet – közölte a Világgazdaság megkeresésére a dohányügyi felügyeletet ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH).

Fotó: Shutterstock

Miért kell változtatni a törvényen?

A dohányzási célú gyógynövénytermékek fogalmát jelenleg is ismeri a szabályozás, azonban nem vonatkoznak rájuk kereskedelmi korlátozások, így szabadon forgalmazhatók.

A jogszabályok módosításának szükségességét elsősorban a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása, továbbá a nemdohányzók és a fiatalok védelme indokolja, ami az SZTFH egyik kiemelt célja

– hangsúlyozta a hatóság. A hevítéses technológiával fogyasztható, növény-, gyógynövénytartalmú termékek jelenleg a zárt trafikrendszeren kívül kerülnek forgalomba, ami az SZTFH álláspontja szerint kiemelt kockázatot, veszélyt jelent, hiszen bárki, akár fiatalkorúak is hozzáférhetnek. Jelenleg beszerezhetők például webshopokból, benzinkutakról, hírlapboltokból, nagyobb élelmiszerláncokból. Problematikusnak tartják azt is, hogy ezeknek a hevítőrudaknak az eredete és az összetétele sok esetben nem ismert. A hatóság tapasztalata szerint jellemző, hogy a forgalmazók és a fogyasztók az új dohánytermék-kategóriák alternatívájaként kezelik ezeket.

Az előterjesztés egyúttal feloldja azt az ellentmondásos helyzetet is, hogy míg

jelenleg a dohányt nem tartalmazó hevítőrudak bárhol beszerezhetők, addig a hevítésükre szolgáló eszközök kizárólag dohányboltban érhetők el.

Mi változik a növényi hevítőrudak szabályozásában?

Az Országgyűlés előtt fekvő, gazdasági tárgyú törvényjavaslat dohányügyi szakaszainak az elfogadása esetén a dohánytermékekre vonatkozó kiskereskedelmi és reklámszabályokat kell majd alkalmazni a dohányt nem tartalmazó hevítőrudakra is. Ennek érdekében egy másik jogszabályban kiegészül a dohányzási célú gyógynövénytermékek törvényi definíciója a hevítéssel történő fogyasztással.

A dohányzási célú gyógynövénytermékek szabályozott forgalmazásának kereteit is megteremtik, így

ez az árukategória – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e nikotint vagy sem – kizárólag dohányboltban lesz forgalmazható, az online kereskedelme tilos lesz.

Emellett a dohánytermékek esetében alkalmazandó általános reklámtilalom e termékkörre is vonatkozik majd.

Pontosan mikortól és milyen szabályok lesznek érvényesek ezekre a termékekre?

Az új szabályozás 2023. február 1-jén lép hatályba. Ettől az időponttól kezdve a dohányzási célú gyógynövénytermékeket csak a dohány-kiskereskedelem zárt rendszerében lehet forgalmazni. A készletek jogszerű rendezése érdekében azonban a jogalkotó biztosít egy átmeneti időszakot a forgalmazók részére. Így akik a törvénymódosítás életbe lépését megelőzően jogszerűen értékesítettek ezeket a hevítőrudakat, de a hatálybalépést követően erre már nem jogosultak, azok a készleten lévő termékeik kiárusítására 2023. február 1-jétől számítva 150 napot kapnak, új árucikket azonban a hatályosulás után már nem szerezhetnek be.

Tehát 2023. július 1-jétől a termékkör kiskereskedelme kizárólag a dohányboltokban történhet majd. A jogosulatlan dohány-kiskereskedelmi tevékenységet folytatókkal szemben a törvényben meghatározott szabályok szerint jár majd el az SZTFH. A termékköre vonatkozó általános reklámtilalom szintén 2023. február 1-jével lép hatályba, és szintén ekkortól érvényes, hogy a szóban forgó termékek is jövedékiadó-kötelesek lesznek.