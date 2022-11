Nem példa nélküli Magyarország történetében, hogy az állam hatóságilag előírja, mennyibe kerülhetnek egyes termékek, a második világháború után még a mainál szélesebb volt ezen termékek köre – írja a dehir.hu A debreceni jogszolgáltatás története című könyv legújabb kötete kiadásának apropóján.

A debreceni hírportál emlékeztet, 1947 januárjában több súlyos ítéletet hozott a Debreceni Törvényszék, amiért az árusok a hatósági ár fölött adták el termékeiket. A legrosszabbul Bakos Imre járt, aki 5 kiló fejes káposztát 3,25 forint helyett 4,5 forintért értékesített, ezért egy hónapi fogházra ítélték.

Tóth János Vörös hadsereg úti Hangya-kereskedősegéd pedig egy kisdoboz VIM tisztítószert 92 fillér helyett 1 forintért adott, ezért 200 forint pénzbüntetésre ítélte a bíró. Ha azt számoljuk, hogy most egy doboz tisztítószer ezer forint körül van, a mai áron számítva ez egy 200 ezer forintos bírságnak felelne meg. Zarír Endre, az egykoron a Pesti utca és a Mester utca sarkán lévő kereskedés tulajdonosának felesége egy karika cérnát 2,4 forintért adott el egy vevőnek, holott a hatóságilag megállapított ára 2,27 forint volt, így neki 300 forintot kellett ezért fizetnie.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Ha Magyarországon börtönbüntetésre nem is, de pénzbüntetésre most is számíthat, aki vét az árstopok ellen.

A bírság összege ötvenezertől akár több millió forintig terjedhet.

Mint ismert, 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerekre – kristálycukor, liszt, étolaj, sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát és tej – a kormány. Ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál. Az árstopot nemrégiben kiterjesztették a tojásra és a burgonyára, amit a 2022. szeptember 30-ai árnál tilos drágábban árusítani – emlékeztet a dehir.hu.