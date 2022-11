Új forgalmi csúcsot hoztak a Black Friday egyetlen napon át tartó akciói – közölte az eMAG. Az idei kampány megmozgatta a hazai online vásárlóközönség több mint kétharmadát.

Fotó: Simon Móricz-Sabján

Mint fogalmaztak, a kiemelt e-kereskedelmi eseményre láthatóan felkészülten érkeztek a vásárlók,

a legnagyobb slágertermékek az öblítők és más fogyóeszközök voltak,

de rendkívül sokan vették meg a karácsonyi ajándéknak szánt játékokat, vagy szereztek be új laptopot. A november 18-án reggel hét óra után kezdődő Black Friday másnap hajnali 2 óráig tartott az eMAG-nál, ami alatt

több mint 166 ezer vásárló több mint 375 ezer termékre adott le rendelést 10,5 milliárd forint összértékben.

A rendelések átlagos értéke idén a Hajdú-Bihar megyei (88 284 forint), és Pest megyei (79 481 forint) vásárlók esetében volt a két legmagasabb, a harmadik helyre pedig a Csongrád megyei vásárlók kerültek 78 821 forintos átlaggal. A teljes országra vonatkozó fekete pénteki átlagos kosárérték idén 74 971 forint volt.

Reggel, délben, meg este

A fekete pénteki termékek nagyjából harminc százalékát a kampányhoz csatlakozó Marketplace kereskedőpartnerek kínálatából rendelték meg az ügyfelek. A Black Friday akciós termékek iránt péntek reggel 8 óra 7 perckor volt a legnagyobb érdeklődés, amikor egyetlen perc alatt több mint négyezer rendelést adtak le az emag.hu oldalon. A reggel és napközben érkező fekete pénteki vásárlók átlagosan közel 3 terméket tettek a kosarukba, míg az esti és éjjeli látogatók jellemzően egy-egy akciós terméket vettek meg, így a végleges forgalmi adatok alapján egy ügyfél átlagosan 2,3 darab árucikket rendelt.

Az online bankkártyás fizetések aránya idén több mint 45 százalék volt a tavalyi 39 százalékhoz képest.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is reggel vásárolták a legnagyobb értékű, eleve megvenni tervezett termékeket, például háztartási gépet, tévét vagy laptopot, de a mostani fekete péntek esetében a péntek déli ebédidő tájékán is volt egy második hasonló roham, illetve este tízkor is visszatértek a tudatos vásárlók, mert ekkor is jelentősen megugrott nagyobb értékű termékekre leadott rendelések száma.

Laptop, kazán és tévé a legdrágább rendelések között

A 2022-es Black Friday legdrágább megrendelt terméke egy különlegesen jó felszereltségű Apple MacBook Pro notebook volt 1 599 990 forintos kedvezményes áron, de egymillió forint felett rendeltek még Apple asztali munkaállomást, 195 centiméteres képátlójú OLED tévéket és egy nagyvállalati nyomtatót is.

A rezsicsökkentés jegyében egy fekete pénteki vásárló egy teljes lakás fűtésére alkalmas szilárd tüzelésű kazánt rendelt akciós áron, egy kicsivel több mint egymillió forint értékben.

Ehhez képest egy átlagos fekete pénteki vásárló bruttó 170 ezer forint körüli árú tévét választott, laptopra pedig 123 ezer forintot költött.

A tableteket 120 ezer forint körüli átlagáron rendelték, a mobiltelefonok eladási átlagára pedig 181 ezer forint volt.

Fotó: Kondella Misi Photography

Játékot közel 20 ezer forintért rendeltek a Black Fridayen az ügyfelek, a húsz legnépszerűbb termék mindegyike a LEGO-szettek közül került ki.

A hűtőszekrények átlagos eladási ára 152 ezer forint körül mozgott, a mosó- és szárítógépeké pedig majdnem elérte a 168 ezer forintot.

A napi háztartási cikkek közül egyértelműen a nagy kiszerelésű, akciós öblítő volt a legnépszerűbb,

amelyet a mosogatógép-kapszula és a vécépapír követett – ezekre a termékekre egy tipikus ügyfél 13 ezer forintot költött.

Kávéra, teára, illetve alkoholos és alkoholmentes italokra 5-6 ezer forint körüli összeget fordítottak. Érdekesség, hogy míg kutya- és macskaeledelre közel 12 ezer forintot szántak a vásárlók, akciós árú tartós élelmiszerre nagyjából fele ennyit költöttek az eMAG fekete péntekén.

A 2022-es eMAG Black Friday legnépszerűbb termékkategóriái:

1. Baba-mama termékek és játékok 51 376 darab

2. Szépségápolási készülékek és termékek 35 669 darab

3. Laptopok és IT-termékek 34 403 darab

4. Televíziók és szórakoztató elektronikai termékek 25 023 darab

5. Háztartási kisgépek 23 144 darab

6. Háztartási eszközök és tisztítószerek 23 060 darab

7. Barkács és lakberendezési termékek 17 458 darab

8. Okostelefonok és okosórák 14 497 darab

9. Hűtőszekrények és mosógépek 6790 darab

10. Divattermékek 5559 darab