Nagyon jól fest az idei kép is a hazai motorpiac szempontjából: a DataHouse adatai szerint október végéig összesen 4737 új motorkerékpár kapott rendszámot Magyarországon,

ami 10,5 százalékos bővülés az egy évvel korábbi 4287 darabhoz képest.

Fotó: Laufer László

Ezzel az is biztossá vált, hogy – folytatva a több éve tartó tendenciát – az idei évet is bővüléssel zárja a hazai motorpiac: tavaly ugyanis 4600 kétkerekűt helyeztek forgalomba, és ezt a volument már a tizedik hónap végéig sikerült túlszárnyalni. A motorok iránti stabil kereslet több okkal is magyarázható lehet: az egyik, hogy egyre többen jönnek rá arra, hogy a motorkerékpár az egyre nehézkesebb városi közlekedésben igen nagy segítség lehet, a másik pedig, hogy még mindig nagyon nagy lehet a kihasználatlan potenciál a piacon. Az utóbbit jól szemlélteti, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta – amikor a kereslet hirtelen a töredékére zuhant – csak nagyon lassú ütemben épül újra a piac, évi néhány száz darabbal nő az itthon eladott motorok száma.

Ami a márkákra és a motorkerékpár-kategóriákra vonatkozó adatokat illeti, az eddig ismert adatok szerint nincs sok változás: a nagymotoroknál még mindig a japán gyártóké a legnagyobb szelet, az egyes kategóriák között pedig a túraendurók a legnépszerűbbek. A DataHouse első féléves adatai alapján kijelenthető:

A magyarok kedvenc újmotor-márkája a Honda, amely idén, az első fél évben több mint ezer új motort helyezett forgalomba, és a piac harmadát tudhatja magáénak.

Ez a teljesítmény egyébként közel 60 százalékkal múlta felül a 2021 első fél évében mértet, és 94 százalékkal 2020 azonos időszakáét. A második helyen a Yamaha áll 444 új motor forgalomba helyezésével és 14,3 százalékos piaci részesedéssel. A márka esetében 15, illetve 18 százalékos volt a növekedés az idei első fél évben a 2021–2020-as évhez képest. A dobogó harmadik fokán a BMW áll 383 járművel – a márka esetében 7, illetve 2 százalékos a csökkenés a korábbi évekhez képest. A dobogósokat a Kawasaki (172 motor), a Suzuki (171 motor) és a KTM (162 motor) követi. Közülük a Suzuki szenvedte el a legnagyobb esést: tavaly még 327 új motort helyezett forgalomba az első fél évben, de 2020-ban is elérte a 271-et.

Az is igaz, hogy a használt motorok magánimportja változatlanul nagyon erős Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020-ban 7389 ilyen járművet regisztráltak,

ami ugyan jóval kevesebb volt az egy évvel korábbi, bő 8,5 ezernél, ám a visszaesés jórészt a koronavírus-járvány hatásával, és nem a kereslet csökkenésével magyarázható. Közben a hazai motorpark is nagyon gyors ütemben gyarapszik. A KSH adatai szerint az idei első fél év végén már 214,2 ezer motor volt forgalomban Magyarországon, ami több mint 21 százalékos emelkedés a három és fél évvel korábbi – tehát 2018 végi – állapothoz képest. A darabszám növekedése azonban nem járt együtt a motorpark átlagos korának csökkenésével, a statisztikai hivatal által kalkulált átlagéletkor éppen 20 év felett járt az év közepén.