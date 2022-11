Megállíthatatlanul nőnek a fogyasztói árak Magyarországon, a kiugró szeptemberi infláció után vélhetően októberben sem történt változás. A korábbi hónapokhoz hasonlóan ismét az élelmiszerárak húzhatták az árindexet, de legalább már látszik némi fény az alagút végén: minimálisan, de lassul a drágulás dinamikája.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Lapunk elemzői konszenzusa szerint októberben 21 százalékkal emelkedhettek a fogyasztói árak, amivel egy újabb, több évtizedes rekord dőlhetett meg. Utoljára 1996 októberében mértek ekkora inflációt hazánkban.

Mint ismert, szeptemberben 26 év után először lépte át a 20 százalékos határt a pénzromlás. A rezsicsökkentés augusztus elsejétől hatályos átalakítása először jelent meg a statisztikai adatokban, ez összesen 3 százalékponttal dobta meg az éves árindexet. Azóta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke úgy értékelt, hogy bár közel van az inflációs fordulat, még mindig az élelmiszerárak húzzák fel az adatokat. Hogy valóban így lesz-e, az kiderül szerdán, amikor a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a legújabb adatokat. Az elemzők hasonlóra számítanak, mint a jegybank alelnöke.

Továbbra is elsősorban az élelmiszerek gyorsuló áremelkedése lesz a fő felhajtóerő a fogyasztóiár-index alakulásában

– mutatott rá Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint már szeptemberben is több mint 35 százalékos éves inflációt mértek az élelmiszerek esetében, ám ez októberre már meghaladhatta a 38 százalékos értéket is. A feldolgozatlan élelmiszerek folyamatos drágulása egyre inkább begyűrűzik a feldolgozott termékek árába, amelyeket az előállítási költségek emelkedése is felfelé hajt. A szakember szerint a mezőgazdasági termelői árak alakulása is arra utal, hogy ez a folyamat még a következő hónapokban is felfelé mozdíthatja az inflációs mutatót, bár megjegyezte, nemcsak az élelmiszerek, gyakorlatilag minden termék és szolgáltatás körében folytatódott az áremelkedés, az iparcikkek esetében az energiaválság és a forint gyengülése is közrejátszott.

Megállíthatatlan az élelmiszerek drágulása, és még nincs vége Szakértők szerint lemondhatunk arról, hogy valaha visszatérjenek az élelmiszerárak a „normális” szintre, egy darabig még biztosan kitart az extrém áremelkedés.

Az októberi inflációs adat várakozásaink szerint további emelkedést mutat majd, ám nagyon nem mindegy, hogy ez mekkora lesz, mivel most jelenhet meg több ársokk hatása

– emelte ki kommentárjában Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője, aki számos olyan egyedi tényezőre is felhívta a figyelmet, amely érdemben meghatározta a havi pénzromlás mértékét. Egyrészt ekkor indult az új gázév, tehát sok vállalkozás ekkor szembesült a korábbinál jóval magasabb gázszámlával, másrészt a szeptemberi kamatdöntés után a forint zuhanórepülésbe kezdett, és a jegybank közbelépéséig érdemben vesztett értékéből, ami szintén felfelé hajthatta az inflációt. Ráadásul az októberi adatokban a korábbinál hangsúlyosabban jelenhetett meg az aszály hatása is, így az élelmiszerárak tovább növekedhettek, ami a havi infláció mintegy felét adhatta.

Ha ezek nem viszik fel nagymértékben az inflációt, akkor egy kicsit fellélegezhetünk, és van esély egy viszonylag korai tetőzésre, míg ellenkező esetben további lépésekre lesz szükség

– figyelmeztetett az elemző, aki szerint az infláció letörésének két feltétele továbbra is a forint erősítése és az energiaárak normalizálódása.

A kiskereskedelmi adatok és a vendéglátásban egyre fokozódó bezárások arra engednek következtetni, hogy az átárazások hatására megindult a kereslet szűkülése – értékelt kommentárjában Halász Ágnes, az UniCredit Bank vezető elemezője, aki szerint mindez egyrészt felerősíti a lefelé mutató növekedési kockázatokat, másfelől viszont az árnyomás enyhülése irányába mutató többi tényezővel (csökkenő világpiaci gázárak és fuvarköltségek, konszolidálódó globális ellátási láncok) együtt segíthet lassítani az árdinamikát 2023-tól kezdődően.

Virovácz Péter a következő hónapok várakozásait illetően úgy vélekedett, hogy egyelőre az infláció lassuló ütemű gyorsulására lehet számítani,

így várhatóan 2022 legvégén vagy 2023 elején tetőzhet valamivel 22 százalék felett a drágulás, majd az év első felétől mérsékelt ütemű, ezt követően pedig dinamikus csökkenésre van kilátás.

Szerinte ha nem éri új sokk a rendszert, a bázishatások következtében elérhető lehet az év végére az egy számjegyű infláció, bár ehhez szükség van arra is, hogy az idei év végén lejáró árstopintézkedéseket a kormány meghosszabbítsa. „Egyelőre még nem látjuk pontosan azt sem, hogy milyen termékköröket érinthet az árstop kibővítése, vélhetően néhány alapvető élelmiszer ára kerülhet rögzítésre. Ha ez az ár a mostaninál jóval alacsonyabb lesz, az inflációs fordulat is hamarabb bekövetkezhet” – jelezte Virovácz Péter.