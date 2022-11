Kísért a 80-as évek réme az ingatlanpiacon A hitelkamatok gyors emelkedése véget vet a könnyű pénz korszakának, amely meghatározó volt a 2008-as globális pénzügyi válság óta eltelt években. Csökken a háztartások vagyona és illúzióvá válhat a gazdasági növekedés is, jó néhány országot már most is a recesszió veszélye fenyeget.