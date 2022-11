A közelmúltban forgalomba állított elektromos és benzines járművekkel átlépte az ötszázas határt a Share Now budapesti flottája – közölte az autómegosztó cég.

Fotó: Share Now

„A saját tulajdonú autók után akkor is fizetnünk kell az alapvető fenntartási költségeket, ha egyáltalán nem is használjuk őket” – nyilatkozta Buday Bence, a Share Now Magyarország vezérigazgatója, aki szerint a parkolással nem pusztán az a gond, hogy drága: az elmúlt öt évben 15 százalékkal nőtt a fővárosban nyilvántartott gépkocsik száma, miközben a kerületek egyre másra jelölnek ki kizárólagos lakossági parkolóhelyeket, amelyek az összes rendelkezésre álló férőhely közel harmadát veszik el.

„Az a célunk, hogy a szolgáltatás folyamatosan a felhasználók igényeihez alkalmazkodva nyújtson költséghatékony autós mobilitási alternatívát, ezért novembertől a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Holiday parkolójába is beállhatnak az autóinkkal” – mondta. Így még egyszerűbben közelíthető meg a reptér, vagy kényelmesen indulhatnak onnan haza a felhasználók.

A szolgáltatás nyolc állam tizenhat városában használható Európában, így egyetlen alkalmazással érhető el carsharing Európa-szerte, nincs szükség országonként külön regisztrációra vagy még egy alkalmazás letöltésére.

Mivel egy megosztott autó akár tíz saját tulajdonú járművet képes kiváltani a városi forgalomban, a Budapesten jelenleg elérhető, mintegy 1300 kocsi intenzív használatával – és a saját autó birtoklásának feladásával azokban az élethelyzetekben, ahol a gépjármű jellemzően kihasználatlanul áll – tízezernél is több parkolóhely szabadulhatna fel – hívta fel a figyelmet a cég közleménye.

A flotta méretével ráadásul a szolgáltatási terület is egyre tágasabb, miközben az autók az ország egész területén használhatók, többnapos időtartamra is kibérelhetők, a járművekben található töltő- és benzinkártyákkal pedig az egész országban díjmentesen lehet őket benzinnel vagy árammal feltölteni.

Az újabb generációs elektromos kocsiknál már a hosszabb utakon sem kell aggódni a töltés miatt: az idén nyáron rendszerbe állt Peugeot e-208-asok hatótávja például 340 kilométer, amellyel már bátran el lehet távolodni Budapesttől.